Niektoré konania trvali neprimerane dlho, pripustila Súdna rada

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Niektoré konkrétne disciplinárne konania trvali neprimerane dlho. Pripustila to Súdna rada SR. Zistenie príčin a dôvodov tejto skutočnosti je aktuálne predmetom úkonov smerujúcich k realizácii zákonného postupu vo veci.uviedla hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.Štatistika Súdnej rady SR poukázala na to, že v minulom roku bolo prijatých 34 nových návrhov na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutých vecí bolo 46.," priblížila Müller.Ako ďalej vysvetlila, senáty tiež vybavujú, prípadne rozhodujú aj o procesných otázkach, akými sú napríklad vznesené námietky zaujatosti, neúplné podania, respektíve podania od neoprávnených subjektov.povedala.Zdĺhavosť niektorých disciplinárnych konaní podľa hovorkyne ovplyvňujú aj niektoré procesné otázky, o ktorých je disciplinárny senát povinný tiež rozhodovať.komentovala s tým, že je to v oboch prípadoch "obdobné" a "primerané".Ako dodala, činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky. Túto úlohu predtým vykonával Najvyšší súd Slovenskej republiky.uzavrela.