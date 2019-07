Taliansko žiada EÚ o prerozdelenie 135 zachránených migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Alessandra Tarantino Foto: TASR/AP/Alessandra Tarantino

Rím 26. júla (TASR) - Talianska vláda žiada ďalšie krajiny Európskej únie, aby sa zaviazali, že prijmú 135 migrantov zachránených v Stredozemnom mori. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Migrantov najprv vo štvrtok vyzdvihla talianska rybárska loď približne 90 kilometrov od Malty a neskôr ich prevzalo plavidlo talianskej pobrežnej stráže.Zdroje z talianskeho ministerstva vnútra uviedli, že kým Rím nedostane "oficiálnu odpoveď" od exekutívy EÚ, nepovolí migrantom vstúpiť na pobrežie Talianska.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini žiada od iných štátov EÚ, aby znášali náklady a bremeno starostlivosti o migrantov zachránených v Stredozemnom mori.Salvini odmieta povoliť humanitárnym záchranárskym lodiam prístup do talianskych prístavov, čo vyúsťuje do desiatok patových situácií. Je nezvyčajné, keď aplikuje túto taktiku na plavidlo vlastnej pobrežnej stráže.Talianske ministerstvo vnútra vo štvrtok informovalo, že do krajiny za aktuálny rok prišlo len 3418 migrantov, pričom ich množstvo tak oproti vlaňajšku pokleslo o 81 percent.