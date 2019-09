Niektoré linky bratislavskej MHD majú až 45-minútové zdržanie

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 13. septembra (TASR) - Veľká intenzita dopravy a plné cesty limitujú v piatok popoludní aj plynulosť premávky bratislavskej MHD. "priznáva Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.Nie je to však jediná komplikácia.informuje DPB. Uisťuje, že výpadok prúdu by mal byť rýchlo odstránený.So zdržaním a kolónami musia rátať aj vodiči naz mesta. Stella centrum i Zelená vlna RTVS hlásia kolóny a zdržanie od 15 až 20 minút napríklad na výjazde do Ivanky pri Dunaji, na Slovnaftskej, Račianskej či Hradskej ulici.