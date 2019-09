ŠKODA AUTO používa IBM Watson asistenta pri náboroch zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2019 (Webnoviny.sk) -Náborovým procesom v českej automobilke ŠKODA AUTO prechádzajú každý mesiac stovky uchádzačov. ŠKODA AUTO si na zlepšenie efektivity prijímania nových zamestnancov vybrala cloudový produkt, IBM Watson asistenta, ktorý výrobcovi automobilov pomáha zefektívniť prijímanie nových pracovníkov a robí tento proces menej náročným pre oddelenie ľudských zdrojov, ale aj pre samotných uchádzačov.Digitálny asistent vedie potenciálnych zamestnancov pri vyplňovaní jednotlivých údajov, pomáha im vyhýbať sa chybám pri písaní a je ich užívateľsky prívetivým pomocníkom pri vyplňovaní online žiadosti o zamestnanie.V spolupráci s profesionálmi a dizajnérmi umelej inteligencie spoločnosti IBM pripravila ŠKODA AUTO virtuálneho HR asistenta, ktorý budúcim zamestnancom poskytuje možnosť uchádzať sa o prácu pomocou virtuálnej konverzácie, namiesto rozsiahleho vypĺňania papierových formulárov. Vďaka automatizovanému zberu dát poskytuje riešenie proaktívne a personalizované služby HR tímu spoločnosti ŠKODA AUTO pri súčasnom zabezpečení ochrany osobných údajov.Watson asistenta môžu firmy prevádzkovať kdekoľvek, v akomkoľvek cloudovom prostredí, vo firemných priestoroch, či vo verejnom alebo privátnom cloude, čo podnikom dáva možnosť aplikovať inteligentného pomocníka riadeného umelou inteligenciou na všetky dáta a poskytuje zabezpečenie s RSA šifrovaním všetkých dát. Od svojho spustenia v júli minulého roka Watson asistent pracovníkom HR oddelenia ŠKODA AUTO ušetril 40 percent času potrebného na vybavovanie nových žiadostí o zamestnanie.Digitálny asistent pomáha urýchliť administratívne práce a opakujúce sa úlohy, a umožňuje tak HR pracovníkom automobilky sústrediť sa na zložitejšie a náročnejšie práce. Vďaka tomuto riešeniu, ktoré je k dispozícii v náborovom centre ŠKODA AUTO, s plánom jeho rozšírenia na web stránky automobilky už uchádzači o zamestnanie nemusia podávať svoje žiadosti v papierovej podobe. Uchádzači o zamestnanie môžu komunikovať s virtuálnym asistentom kladením otázok spojených so žiadosťou o zamestnanie, ako sú napr. dĺžka pracovnej doby, nočné smeny, či konkrétne otázky týkajúce sa voľnej pracovnej pozície. Pracovníci ľudských zdrojov majú jednoduchší prístup k dátam a môžu sa ľahko rozhodovať o ďalších krokoch v procese náboru."Virtuálni asistenti sú novým komunikačným kanálom pre našich uchádzačov. Tento jednoduchý spôsob interakcie prostredníctvom chatovej konverzácie s uchádzačmi možno jednoducho využívať a vytvára dobrý prvý dojem pri prvom kontakte uchádzačov so spoločnosťou ŠKODA AUTO. Pri vývoji tohto riešenia IBM pracovala s našimi náborovými pracovníkmi a uchádzačmi priamo v našom náborovom centre, aby skutočne pochopila naše potreby a ukázala nám, že vývoj takejto aplikácie môže byť rýchly a flexibilný," uviedla Jana Šrámová, HR Care spoločnosti ŠKODA AUTO.Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje svojim klientom vo vyše 170 krajinách sveta široké portfólio inovatívnych produktov a služieb v oblasti informačných technológií. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s. r. o. bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete klientskych inovačných centier IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva svojim zákazníkom integrované, flexibilné a efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, ako aj obchodných partnerov.