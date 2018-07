Niektoré obce na Orave zostanú bez elektriny, dôvodom je údržba vedení

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Dlhá nad Oravou 16. júla (TASR) - Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) plánujú v najbližších dňoch vykonať pravidelnú údržbu elektrických vedení na Orave. Bez elektriny preto zostane zhruba 2000 odberateľov z obcí Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Oravská Polhora i Mútne. TASR informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.Približne 700 odberných miest v Chlebniciach a v Dlhej nad Oravou bude bez elektrickej energie v utorok 17. júla od 7.30 do 16. h. Od 8. do 16. h pocíti odstávku aj 770 odberných miest v Oravskej Polhore.uviedol Gejdoš.Dodal, že o deň neskôr, t. j. 18. júla, čaká odstávka obec Mútne. Od 8. do 15.30 h budú energetici opravovať vzdušné vedenie, pričom narovnajú aj vychýlený betónový stĺp. Bez prúdu bude zhruba 530 odberateľov.uzavrel hovorca.Spoločnosť SSD zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35.000 kilometrov elektrického vedenia, ktoré napája zhruba 740.000 domácností a firiem.