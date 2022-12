Niektoré potraviny zdraželi aj o desiatky percent. Cenový rebríček ukázal, ktoré najviac

Notebooky a smart hodinky zlacneli

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Tohtoročné Vianoce budú oveľa drahšie ako tie minulý rok. Podľa analýzy 365.bank si pri nákupe vianočných nákupov priplatíme.Oblečenie a obuv vychádza v priemere o 7 percent viac ako minulý rok. Za dámsku sukňu, sveter alebo sako si priplatíme len o 4 percentá viac, ale za zimný kabát, bundu, blúzku a nohavice si zaplatíme o 9 až 11 percent viac ako vlani.Pánsky pulóver a rifle sú drahšie o 4 percentá, za nohavice, košeľu, sako a oblek si zaplatíme viac o 8 až 11 percent. Podobne sú na tom aj ceny detského oblečenia. Kožené topánky, čižmy a športová obuv vzrástlí taktiež o 4 až 8 percent. Informovala o tom v tlačovej správe analytička 365.bank Jana Glasová Ceny elektroniky vytlačila už vlani smerom nahor čipová kríza a vysoký dopyt vyvolaný pandémiou. Takže ceny väčšiny výrobkov išli výrazne smerom hore už počas vlaňajška a súčasné zdražovanie preto nie je až také markantné. Štatistický úrad eviduje najväčší nárast pri digitálnych fotoaparátoch a to až o 20 percent, o 16 percent sa zvýšili ceny pri smartfónoch, za tablety si priplatíme o 8 percent a za LED televízory len 2 percentá.Na druhú stranu notebooky sú lacnejšie o 3 percentá a smart hodinky až o 11 percent. Za elektrický sporák, práčku, žehličku či kuchynský robot a kávovar si priplatíme 5 až 8 percent, a za elektrickú kanvicu, odšťavovač či chladničku až o 12 až 15 percent viac.Počas pandémie koronavírusu sa stali nedostatkovým tovarom bicykle, ktoré vychádzajú o 12 percent viac ako minulý rok. Pre najmenších vzrástli ceny plyšových hračiek, bábik, stavebníc, stolových hier či lôpt o 3 až 11 percent.Potraviny v októbri medziročne vzrástli až o 26 percent. Štatistiky ešte nie sú známe, no očakáva sa nárast aj pred Vianocami.Vianočné nákupy potravín tento rok vyjdú v priemere o štvrtinu viac ako vlani. Štatistický úrad vytvoril tzv. cenový rebríček, kde sa na prvom mieste nachádza rastlinný olej a kryštálový cukor, kde sa cena zvýšila o 70 percent oproti minulému roku. O 60 percent sa zvýšila cena pšeničnej múky a margarínu.Práškový cukor, paradajky, vajcia, polotučné mlieko, maslo, tvrdý syr Eidam, kuracie mäso a biele rožky zaznamenali nárast cien o 40 percent.Mliečne výrobky zaznamenali nárast cien o 30 percent, kuracie prsia o 37 percent, hovädzie mäso o 27 až 37 percent a bravčové o 25 až 33 percent.V rámci zeleniny a ovocia si najviac priplatíme za paradajky a to o 47 percent viac, nasledujú uhorky o 39 percent a banány o 37 perctent, citróny a pomaranče o 23 percent. Cena zemiakov vzrástla o 37 a vajíčka sú drahšie o 42 percent.Ceny kaprov zo štatistík nie sú známe, ale rybacie filé a mrazené ryby vzrástli o 5 percent. Drahšia bude tento rok aj vianočná kapustnica. Cena klobásy sa zvýšila o 27 a kvasená kapusta o 18 percent.Podľa údajov Štatistického úradu SR v októbri u nás dosiahla inflácia takmer 15 percent, čo predstavuje najvyšší rast za posledných 20 rokov.