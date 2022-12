Koľko zarábajú Ferenčák, Danko a ďalší primátori? Niektorí majú platy navýšené od 35 do 50 percent

Tomko a Vilkovský so 40 percentami

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Viacerí primátori väčších miest pod Tatrami a na Spiši budú počas volebného obdobia dostávať platy navýšené od 35 do 50 percent.Dôvodom je, že trojnásobný primátor bol pre volebné obdobie 2020 – 2024 zvolený za poslanca Národnej rady SR , za čo dostáva plat. Pavol Bečarik , potvrdil to pre agentúru SITA. V prípade samosprávy s viac ako 35-tisíc obyvateľmi to predstavuje 3 888 eur.Podľa zákona patrí primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa platovej skupiny v závislosti od počtu obyvateľov obce či mesta. Vlani dosiahla spomínaná priemerná mesačná mzda 1 211 eur.Primátori miest s počtom obyvateľov od 10 001 do 20-tisíc môžu počítať s platom v hodnote 2,81 násobku priemernej mesačnej mzdy, do 50-tisíc s 3,21 násobkom, ďalšie do 100-tisíc obyvateľov s 3,54 násobkom. Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 percent., v tom novom, jeho treťom, mu poslanci počas minulotýždňového zasadnutia mestského zastupiteľstva schválili 50-percentné navýšenie. Jeho plat tak bude predstavovať 5 105 eur. Miroslav Vilkovský , ktorý za výkon svojej funkcie v minulom volebnom období poberal plat navýšený o 35 percent. Odsúhlasili to poslanci počas ustanovujúceho zastupiteľstva v pondelok. Po novom bude podľa výpočtu mesačne dostávať 4 765 eur.Určením platu primátora najväčšieho mesta pod Tatrami – Popradu, Antona Danka , sa mestské zastupiteľstvo malo zaoberať v piatok 25. novembra, pre absenciu deviatich poslancov však nebolo uznášania schopné. V roku 2018Podľa materiálov predložených k minulotýždňovému zastupiteľstvu však Danko od 1. januára tohto roka poberal plat znížený o 167 eur. Počet obyvateľov mesta totiž klesol pod 50-tisíc na 49 855 obyvateľov, čo viedlo k zníženiu koeficientu podľa počtu obyvateľov. V aktuálnom období mu je podľa materiálov navrhované zvýšenie zákonom stanoveného platu v rovnakej výške ako v minulom funkčnom období, teda o 35 percent, čo by malo predstavovať plat 5 249 eur. Jozefovi Štefaňákovi . Za výkon svojej funkcie bude v meste s menej ako štyritisíc obyvateľmi poberať plat v celkovej výške 3 941 eur, odsúhlasili to poslanci počas pondelkového zasadnutia.