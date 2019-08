Niektoré vtáčie druhy už odleteli do svojich zimovísk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Napriek letnému počasiu už niektoré vtáky zo Slovenska odleteli na svoje zimoviská. Na cestu sa už vydali napríklad sokoly červenonohé, ktoré zimujú v Botswane, Angole a Namíbii alebo mucháriky bielokrké smerujúce do Konga, Zambie a Ugandy. Informuje o tom Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).Najdlhšiu cestu majú pred sebou trsteniariky, ktoré smerujú do Malawi, Zambie a Juhoafrickej republiky. Tie sa po európskom kontinente pohybujú veľmi rýchlo, po príchode do severnej Afriky však spomalia a napríklad do Juhoafrickej republiky cestujú až pol roka.uvádza Roman Slobodník z RPS. Len v Poľsku napríklad mačky ročne zabijú 144 miliónov vtákov.Začiatok migrácie je podľa ochranárov podmienený vtáčími vnútornými hodinami, ktoré sa riadia dĺžkou dňa. Klimatická zmena však správanie niektorých druhov mení. Skracuje sa napríklad migračná cesta bocianov, ktoré na svoje zimoviská prilietajú o niekoľko dní skôr.