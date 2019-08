Speleológovia objavili počas leta v Slovenskom krase nové jaskyne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rožňava 26. augusta (TASR) – Dovedna štyri nové jaskyne a dva ďalšie objavy podzemných priestorov sa podarilo zaznamenať speleológom v Slovenskom krase počas aktuálneho leta. TASR o tom informoval jaskyniar Gabriel Lešinský s tým, že ide o nezvyčajnú situáciu, ktorú navyše zvýrazňujú nevšedné nálezy v novoobjavených priestoroch.„Objavili sme štyri nové jaskyne a počas ďalších akcií sme zaznamenali dva veľké postupy do nových priestorov v už objavených jaskyniach. Vo veľmi krátkom čase tak ide o objavy rôzneho druhu na viacerých planinách Slovenského krasu, čo nemá v dejinách tohto chráneného územia obdobu,“ vysvetlil Lešinský, ktorý sa počas svojej kariéry s takouto situáciou ešte nestretol. „Ide, samozrejme, o objavy celej našej speleologickej skupiny Drienka, ktorá má 15 členov, ale aktívni sme ôsmi,“ dodal.Ako pokračoval, nejde o malé priestory, napríklad prvá z objavených jaskýň, Debraďská priepasť na Jasovskej planine, má doteraz zmapovanú dĺžku 800 metrov a hĺbku 90 metrov. Sprístupnenie objavených jaskýň však podľa neho nie je veľmi reálne. „Sú to skutočne komplikované priestory a je do nich zložitý prístup. Treba dokonale ovládať jaskyniarsku aj lezeckú techniku,“ vysvetlil speleológ.V novoobjavených podzemných priestoroch našli jaskyniari aj neobvyklé nálezy. „V jednej z jaskýň ležali nad šachtou kostrové ostatky človeka, takzvaný osteologický nález. Veľmi ťažko povedať, ako sa tam dostal, je to veľká záhada,“ poznamenal Lešinský s tým, že sa im nepodarilo presne určiť, z akého obdobia môže kostra pochádzať. „Vyzerá byť skôr mladšieho dáta, ale v tom prípade si už naozaj nedokážeme vysvetliť, akým spôsobom sa na toho človeka navŕšilo šesť kubíkov sedimentov,“ podotkol.Druhým nezvyčajným nálezom sú podľa speleológa dva ručné granáty Škoda 34 z medzivojnového obdobia, na ktoré jaskyniari narazili pri kopaní. „Museli sme privolať policajtov a pyrotechnikov, aby ich zneškodnili,“ ozrejmil.V jednej zo štvorice objavených jaskýň našli speleológovia aj ďalší neobvyklý nález, sintrový útvar pripomínajúci falický symbol. Na jeho základe ju pomenovali Priapus, podľa starogréckeho boha plodnosti.