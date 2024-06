Niektoré z opatrení pre zlepšenie bezpečnostnej situácie hodnotia progresívci ako nesprávne a nereagujúce na atentát (video)

Nesúvis s bezpečnosťou ústavných činiteľov

Právo na zhromažďovanie a vyjadrenie nesúhlasu

Nesprávne znenie paragrafu

12.6.2024 (SITA.sk) - Niektoré z opatrení pre zlepšenie bezpečnostnej situácie nie sú podľa Progresívneho Slovenska (PS) správne a nemali by sa nachádzať v lex atentát. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na opatrenia, ktoré v stredu schválila vláda.Ako Šimečka uviedol, hnutiu sa zdalo logické, aby bola najskôr vykonaná a zverejnená analýza toho, ako mohlo dôjsť k atentátu na predsedu vlády Smer-SD ), a tiež kde sú zlyhania či slabé miesta v polícii alebo na Úrade na ochranu ústavných činiteľov . Až potom by podľa neho malo nasledovať prijímanie legislatívy, ktorá by bola reakciou na zistené nedostatky.„Mnohé z toho, čo obsahuje tento návrh, nijakým spôsobom nesúvisí s bezpečnosťou ústavných činiteľov a ich ochranou. Napríklad doživotná renta, ktorá sa zavádza pre predsedu vlády nesúvisí s jeho bezpečnosťou. To sa nám zdá, že nemá čo robiť v zákone o zvýšení ochrany ústavných činiteľov či občanov Slovenska?" uviedol Šimečka s tým, že to nereaguje na atentát tak, ako by si predstavovali.Podľa Šimečku sú v návrhu veci, ktoré tam nemajú čo robiť, nie to ešte v skrátenom legislatívnom konaní. Ďalším problematickým prvkom je podľa neho zásah do práva na zhromažďovanie.„Treba si uvedomiť, že ide o jedno zo zásadných práv občanov SR, ktoré je garantované ústavou, a ktorého rozsah sa môže obmedziť len vo výnimočných prípadoch a proporcionálne," upozornil predseda PS. V tejto súvislosti súčasne odmietol výroky predstaviteľov vládnej koalície.„Akoby protestné zhromaždenia proti novele trestného zákona alebo zrušeniu RTVS mali za následok atentát, akoby tam bol súvis a akoby ľudia, ktorí sa zúčastnili na pokojnom zhromaždení alebo jeho organizátori mohli za to, čo sa stalo predsedovi vlády," uviedol Šimečka a vysvetlil, že to spomína preto, lebo v schválenom návrhu sú aj ustanovenia, ktoré zasahujú do práva na zhromažďovanie a verejné vyjadrenie nesúhlasu.PS s niektorými bodmi návrhu, naopak, súhlasí, pretože idú správnym smerom, no je ich podľa hnutia potrebné dopracovať. Zakázanie protestov pred bytmi alebo domami politikov, lekárov či novinárov je podľa predstaviteľov PS správne, no znenie paragrafu musí byť také, aby neobmedzovalo právo zhromažďovať sa.Šimečka v mene celého hnutia avizoval, že určite budú podávať pozmeňujúce návrhy. Informoval aj o tom, že vidia ochotu predstaviteľov vládnej koalície viesť diskusiu aj s opozíciou. „Sme na ňu pripravení a budeme sa snažiť zmeniť tento návrh spôsobom, ktorý bude reagovať na atentát, no nebude zasahovať do práv ľudí," uzavrel Šimečka.