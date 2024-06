Kosovo oslavuje 25. výročie svojho oslobodenia, keď sa srbské sily stiahli po 78-dňovom bombardovaní NATO

12.6.2024 (SITA.sk) - Kosovo v stredu oslavuje to, čo považuje za deň oslobodenia. Deje sa tak pri príležitosti 25. výročia stiahnutia sa srbských síl. Počas vojny v rokoch 1998 až 1999 so separatistami Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK) etnických Albáncov srbské sily nedokázali splniť požiadavky Západu na zmierenie, čo prinútilo Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) spustiť 78-dňovú bombardovaciu operáciu proti Srbsku. Tá vyústila do stiahnutia sa Srbska z Kosova.Pri srbských represiách zomrelo približne 13-tisíc ľudí, väčšinou etnických Albáncov. Zhruba 1 600 ľudí je naďalej nezvestných. Srbsko odmieta oficiálne akceptovať nezávislosť Kosova, ktorú vyhlásilo v roku 2008. Kosovo uznalo viac ako 100 krajín vrátane USA a väčšiny západných krajín, nie však Rusko a Čína.Kosovský premiér Albin Kurti povedal, že politickým cieľom krajiny je integrácia do Európskej únie , zatiaľ čo vojenským cieľom Kosova je členstvo v NATO.Vzťahy medzi Kosovom a Srbskom sa za ostatný rok ešte viac zhoršili a roky normalizačných rozhovorov podporovaných Európskou úniou nepriniesli pokrok. Bývalý prezident USA Bill Clinton na sociálnej sieti X okomentoval 25. výročie oslobodenia Kosova slovami, že letecká operácia NATO ukončila „desaťročie represií a brutálnych etnických čistiek".