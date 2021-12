Niektorí odsúdení sa na Vianoce uvidia so svojimi rodinami mimo väzníc, dostali mimoriadne voľno

Návšteva blízkych

Vo väzbe sú mladiství aj cudzinci

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne voľno na opustenie väzenského ústavu dostane tento rok počas vianočného obdobia 85 odsúdených. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská.Ako vysvetlila, predmetné voľno sa udeľuje formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu.„Počas Vianoc bude povolená vychádzka mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín 54 odsúdeným a opustenie ústavu je umožnené štyrom odsúdeným," povedala hovorkyňa s tým, že ďalšie voľná a vychádzky budú udelené na Silvestra a Nový rok.Doplnila, že všetky väznené osoby budú po návrate do ústavu umiestnené do karantény a podrobia sa antigénovému testovaniu aj v prípade, že sú očkované.K 21. decembru sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádzalo spolu 10 203 väznených osôb. Z toho je 1429 obvinených a 8774 odsúdených.V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 58 mladistvých osôb a 261 cudzincov.