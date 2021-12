Mnohé krajiny v predvianočnom čase pritvrdzujú v opatreniach, chcú zabrániť šíreniu variantu omikron

mnohé

Pozitívny príklad

Obmedzený pohyb ľudí v čínskom meste

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek predvianočnému obdobiuštáty sveta sprísňujú opatrenia na potlačenie šírenia nového variantu koronavírusu omikron. Španielsky premiér Pedro Sánchez na štvrtok zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho kabinetu, na ktorom sa očakáva zavedenie povinnosti nosiť rúška i vo vonkajších priestoroch. Variant omikron sa v Španielsku pomerne rýchlo šíri.V priebehu týždňa stúpol podiel infekcií variantom omikron z päť percent na 47 percent. V rámci nových opatrení by mohli poslať do akcie aj príslušníkov ozbrojených síl, aby na regionálnej úrovni pomohli pri zintenzívnení vakcinačnej kampane.V Belgicku zatiaľ nechcú pristúpiť k úplnému lockdownu ako v susednom Holandsku. Zatvoria však kiná, divadlá a koncertné sály. Zakázané budú interiérové aktivity, športoví fanúšikovia nebudú smieť prísť na štadióny a do krytých hál. Do obchodov budú vpúšťať obmedzený počet ľudí. Bary a reštaurácie nesmú byť otvorené po 23:00.Rakúsko s plánovaným povinným očkovaním, nedávnym trojtýždňovým lockdownom a cestovnými obmedzeniami predstavuje pozitívny príklad, ako čeliť novej „omikronovej vlne“. Napriek zlepšujúcej sa situácii, keď počet nových prípadov od konca novembra klesol takmer šesťnásobne, v krajine nariadili skoršie zatváranie reštaurácií - už o 22:00.Ľudia tiež dostali odporúčania, aby sa počas sviatkov stretávali v malých skupinkách. V súvislosti s cestovaním a variantom omikron Rakúsko najnovšie zaradilo Spojené kráľovstvo, Dánsko, Holandsko a Nórsko na zoznam štátov, pri ktorých sa budú na cestujúcich vzťahovať prísnejšie pravidlá pri vstupe do krajiny.Spomenuté Spojené kráľovstvo malo v stredu prvý raz v doterajšom priebehu pandémie denný prírastok vyšší ako 100-tisíc. Počet infekcií sa v priebehu ostatného týždňa zvýšil takmer o 60 percent, čo je spôsobené vysoko prenosným variantom omikron.Britská vláda opätovne zaviedla povinné prekrytie tváre v obchodoch a nariadila ľuďom, aby sa v nočných kluboch a na iných preplnených miestach preukazovali potvrdením o vakcinácii. Premiér Boris Johnson avizoval, že nové opatrenia nezavedie pred Štedrým dňom, ale môže tak učiniť po vianočných sviatkoch.V Číne úplne obmedzili pohyb obyvateľstva v 13-miliónovom meste Si-an, kde počas ostatného týždňa zaznamenali približne 200 prípadov variantu omikron. Na druhej strane, Spojené arabské emiráty sa postupne vracajú k predpandemickému spôsobu života. Uvádzajú, že 99 percent, tých, ktorí mali nárok na vakcínu, už dostalo aspoň jednu dávku.