Niektorí poslanci koalície plánujú informovať iba dezinfoweby, varujú Konšpirátori.sk

Povinnosť informovať celú verejnosť

Projekt Konšpirátori.sk vznikol v roku 2016 a podporujú ho desiatky reklamných a mediálnych agentúr. Za sedem rokov fungovania ho navštívilo viac ako 500-tisíc unikátnych návštevníkov a na vyraďovanie dezinformačných webov zo svojich kampaní ho využíva viac ako 11-tisíc inzerentov na Slovensku a v Česku. Zoznam webov na stránke Konšpirátori.sk má iba odporúčací charakter. Rozhodnutie neinzerovať na týchto weboch je na slobodnom rozhodnutí každého inzerenta.





17.10.2023 (SITA.sk) - Autori projektu Konšpirátori.sk varujú pred zámerom niektorých poslancov budúcej vládnej koalície bojkotovať štandardné médiá a informovať výhradne dezinfoweby. Poukazujú na to, že na Slovensku platí slobodný prístup k informáciám.„Žiadame formujúcu sa vládu, aby sa takéto vyjadrenia niektorých poslancov napokon nestali oficiálnou vládnou politikou. Úlohou vlády je slúžiť verejnosti a podliehať verejnej kontrole, preto je jej povinnosťou informovať celú verejnosť a nielen čitateľov dezinformačných webov,” povedal spoluzakladateľ projektu Konšpirátori.sk Ján Urbančík Avizovaný bojkot by sa mal týkať štandardných médií, ktoré sa riadia redakčnými a etickými zásadami, a koalícia by uprednostnila weby ako Hlavné správy, Infovojna, Slobodný vysielač či eReport.Tie podľa projektu Konšpirátori.sk systematicky neinformujú o zásadných kauzách vo verejnom záujme, šíria kremeľskú propagandu a konšpiračné teórie, nezverejňujú členov redakcie či dokonca spolupracujú s usvedčenými ruskými špiónmi.Preto ich spolu s podrobným zdôvodnením a rozborom problematického obsahu zaradil na zoznam problematických stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom.„Máme vážnu obavu o to, že informácie budú dezinfowebmi verejnosti prezentované tendenčne a manipulatívne a pre seriózne médiá bude ťažké overiť ich hodnovernosť z primárnych zdrojov,” dodal druhý spoluzakladateľ projektu Konšpirátori.sk Peter Jančárik.