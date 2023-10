Pellegrini chce parlament skultúrniť, ale s „pár exotmi“ to vraj bude ťažké a vyjadril sa aj ku kandidatúre na prezidenta (video)

Kandidácia na post hlavy štátu

Vykonávanie funkcie predsedu NRSR

17.10.2023 (SITA.sk) - Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vylúčil, že by súčasťou dohody na koalícii so Smerom-SD SNS bola aj zákulisná dohoda o jeho budúcej kandidatúre na prezidenta. Ako povedal v utorok na tlačovej konferencii, dohoda je uzavretá len na vznik vlády. „Mrzí ma to, že to všade šumí, tu v centrále Hlasu to zatiaľ nešumí. Keď začne šumieť, tak vám potom poviem,“ uviedol Pellegrini na margo šumov v médiách. Zároveň zdôraznil, že on ani vedenie strany zatiaľ neprijali zatiaľ žiadne rozhodnutie o tom, že by mal kandidovať na post hlavy štátu.„Samozrejme, môžem priznať jednu vec, že budem sledovať, ako sa bude vyvíjať spoločenská situácia a či by bol dopyt od občanov tejto krajiny na takúto kandidatúru. A keď budeme cítiť, že občania si to želajú, tak potom to začneme ešte len zvažovať,“ povedal líder Hlasu-SD.Teraz sa však chce sústrediť na vykonávanie funkcie predsedu Národnej rady SR , ak ho do nej prezidentka vymenuje. Vniesť do parlamentu kultúru, aj keď „s pár exotmi, ktorí sú tam,“ to bude podľa neho extrémne náročné.