Niektorí poslanci si prevzali menovacie dekréty, do parlamentu nastúpia starostovia aj športovci

Čaká ich niekoľkotisícový plat

Prekrúžkoval sa aj otec s dcérou

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Niektorí poslanci Národnej rady SR (NR SR) si už prevzali menovacie dekréty, ktoré im prišli doporučene poštou. Na sociálnej sieti o tom informoval napríklad Juraj Šeliga zo strany Za ľudí.Pôvodne sa v utorok malo konať slávnostné zasadnutie parlamentu, kde by si dekréty prevzali poslanci osobne, no pre obavy z koronavírusu sa rozhodlo, že ich dostanú poštou.Do NR SR nastúpi viacero nováčikov. Spomedzi nich budú mať zastúpenie aj starostovia, bezpečnostní analytici či športovci. Na nových zákonodarcov okrem iného čaká napríklad niekoľkotisícový plat.Mesačný plat poslanca parlamentu sa stanovuje podľa zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov ako trojnásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR agentúru SITA ešte na začiatku februára tohto roka informoval, že plat poslanca v roku 2020 predstavuje 3 039 eur.Členmi novozloženej NR SR budú napríklad aj bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica (OĽaNO), bývalý diplomat a analytik v oblasti obrany a bezpečnosti Jaroslav Naď (OĽaNO), komik Jozef Pročko (OĽaNO), matka zavraždeného Róberta Remiáša Anna Remiášová (OĽaNO), tenista Karol Kučera (OĽaNO), rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik (Smer-SD), hovorca ĽSNS a hudobník Ondrej Ďurica, potravinový kritik Patrick Linhart (Sme rodina), ktorý kandidoval za hnutie zo 100. miesta, či Martin Borguľa (Sme rodina), ktorý bol pôvodne členom Smeru-SD.Najmladším poslancom bude 22-ročný študent Dominik Drdul, ktorý študuje právo na Trnavskej univerzite. Je na vozíku a aj preto sa vo svojej agende plánuje venovať osobám so špeciálnymi potrebami. Do parlamentu sa po prvýkrát v histórii dostali aj otec s dcérou, keďže za stranu Za ľudí sa prekrúžkovali starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký a jeho dcéra Vladimíra Marcinková.Podľa oficiálnych údajov vyhralo parlamentné voľby z 29. februára hnutie OĽaNO s 25,02 percenta. Celkovo sa po započítaní všetkých zápisníc do parlamentu dostalo šesť strán.Na druhom mieste skončila strana Smer-SD s podporou 18,29 percenta a tretiu priečku obsadilo hnutie Sme rodina s 8,24 percenta. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, štvrtá pozícia patrí ĽSNS, ktorú volilo 7,97 percenta voličov.Do parlamentu sa ešte dostali dve strany demokratického bloku, a to SaS s 6,22 percenta hlasov a Za ľudí s 5,77 percenta voličov. V 150-člennom zákonodarnom orgáne si jednotlivé strany rozdelia mandáty v pomere OĽaNO - 53, Smer-SD - 38, Sme rodina - 17, ĽSNS - 17, SaS - 13 a Za ľudí - 12.