Svet hier prináša nové hry. Zažite poriadnu dávku vzrušenia a zábavy!

Tešte sa z nových hier

Dragon´s Luck

Golden Temple

Lucky Wizard

Esqueleto Mariachi

Benefity pre nových, ale aj aktívnych hráčoch

Zábava, ale aj apel na zodpovednosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2020 (Webnoviny.sk) -Vo Svete hier sa doposiaľ klienti mohli zabávať v obľúbenej rulete. Alebo taktizovať v populárnom blackjacku. Zábavu si však našli aj milovníci internetových verzií výherných automatov. Klientov upútali hlavne perfektne graficky spracované hry, ktoré si hráči obľúbili. A práve to je výhodou aj ďalších 10 nových hier, ktoré do Sveta hier pribudli. Navyše, možnosťou sú aj zaujímavé výhry v pravidelných denných Jackpotoch, alebo atraktívne konfrontácie aj s vašimi konkurentmi v exkluzívnych turnajoch. A ktoré sú tie nové hry?Ste priaznivcom čínskej kultúry? V takom prípade vás symboly tejto hry určite zaujmú. Roztočte si výhernú kombináciu a navyše vám bude dopriata aj radosť z výhry. Podarí sa vám zobudiť spiaceho draka? Ten vám môžu vychrliť ešte hodnotnejšie odmeny. Dragon´s Luck je nielen graficky perfektne spracovanou hrou, ale aj zárukou poriadnej zábavy.Golden Temple je slávny chrám v Indii. Každoročne ho vyhľadávajú tisíce turistov z celého sveta. Atmosféru zlatého chrámu vďaka unikátnej grafike a symbolom môžete zažiť aj vy v novej hre vo Svete hier. Navyše nájdite ŽOLÍK, získate štedrú odmenu. Alebo vyhľadávajte symbol BONUS. V takom prípade môže chrám plný zlata priniesť pocit radosti a pompéznosti aj vám.Máte vzťah k mágii? Hra Lucky Wizard vás dostane do čarovného lesa, v ktorom zažijete poriadnu dávku vzrušenia aj zábavy. Cestou lesom natrafíte na čarodejnícky klobúk, zlatú podkovu, alebo štvorlístok. Alebo vám šťastie môže pričarovať záhadný čarodejník. Akú štedrú odmenu vám dopraje jeho zlatá palička?Najväčším sviatkom roka v Mexiku je Dia de Muertos. Deň mŕtvych je v Mexiku radostným a farebným sviatkom. V obchodoch sa predávajú farebné lebky, cukríky v tvare kostlivcov či figúrky veselých kostričiek v žiarivých farbách. Ľudia si na tváre kladú masky, pijú a hodujú. Preneste sa do ďalekého Mexika. Zažite vzrušujúcu atmosféru v novej hre s ikonickým názvombierajte tradičné nástroje hudobníkov. Tie vás za to slušne odmenia. A ak trafíte na mariachiho, vaša odmena bude poriadne nadupaná.Okrem týchto hier však máte k dispozícii aj ďalšie ako Five Star, Grand Wheel, Mayan Gods, Reel Heist, Spin Town či Laser Fruit. Zabavte sa s novými hrami vo Svete hier od Niké! Prvým krokom je registrácia, vďaka ktorej získate overený profil a benefity, ktoré vám ponúka. Navyše prvé hranie je na nás, dáme vám 50 spinov úplne zadarmo. A potom už na vás čaká poriadna dávka vzrušenia. K dispozícii sú atraktívne Jackpoty, konfrontácie s vašimi konkurentmi v denných turnajoch, ale hlavne ZÁBAVA.Niké prináša ďalšie možnosti zábavy, no stále platí, že Niké je v prvom rade TIPOVANIE. Od svojho DNA neupustí ani pri Svete hier. Klientom ponúka možnosť zahrať si nové hry, no zároveň upozorňuje aj na možné riziká, ktoré samotné hranie môže prinášať. Preto vo svojej komunikácii apeluje na zodpovednosť hráčov, ktorú vyzdvihuje aj sloganom "Hrajte sa, ale s rozumom!".Informačný servis