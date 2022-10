Niektorí ruskí vojaci v ukrajinskej obci Ľubymivka spali v chlievoch pre ošípané, na farme sa našli ukradnuté práčky

8.10.2022 (Webnoviny.sk) - Niektorí ruskí vojaci v okupovanej dedine v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny sa presťahovali do chlievov pre ošípané, pretože sa nemali kam uchýliť. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na Ukrajinskú bezpečnostnú službu (SBU) Rusi obsadili dedinu Ľubymivka, v ktorej bolo počas ostreľovania zničených asi 70 % budov. Podľa SBU sa ruskí dôstojníci uchýlili do súkromných domov, no niektorí vojaci, na ktorých nezvýšilo miesto, sa museli uspokojiť s chlievmi pre ošípané.Miestni obyvatelia priviedli predstaviteľov SBU na jednu z fariem. Na nej vznikli zábery televízie CNN, ktoré dokazujú, že ruskí vojaci spali a jedli v chlievoch. SBU tiež uviedla, že na farme ošípaných našli ukradnuté práčky.Ľubymivka bola oslobodená tento týždeň, keď sa ukrajinská armáda tlačila vidieckymi časťami na juh Chersonskej oblasti.