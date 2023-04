Niektorým členom súdnej rady sa nepáči hodnotenie sudcov mimovládkou Transparency

Žiadna snaha o objektivitu

Hodnotenie sudcov od Transparency

5.4.2023 (SITA.sk) - Členovia Súdnej rady SR Marcela Kosová Ľuboš Kunay a Peter Farkaš sa chcú na najbližšom zasadnutí Súdnej rady SR zaoberať hodnotením sudcov zo strany mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) Ako totiž uvádzajú v spoločnom vyhlásení, zverejnenie výsledkov hodnotenia sudcov len na podklade štatistických kvantitatívnych podkladov s tým, že sa podsúva verejnosti, že ide o hodnotenie kvality sudcov, je spôsobilé ďalej utvrdzovať verejnosť o „nehodných sudcoch“ a zasiahnuť tak do justície ako jednej z mocí v štáte.„Je preto nevyhnutné, aby sa súdna rada jasne vyjadrila k uvedenému a zabezpečila v zmysle svojej ústavnej úlohy ochranu nezávislosti justície a dôstojnosť sudcov," zdôrazňujú členovia rady.TIS podľa nich opakovane píše o hodnotení „kvality a efektivity“ práce sudcov a zostavený rebríček dáva do súvisu aj s bývalou sudkyňou a jej právoplatným odsúdením pre trestný čin ohýbania práva ako aj s obvinenými a doposiaľ neodsúdenými sudcami.„Je zarážajúce, že 'transparentná' organizácia nemala žiadnu snahu o objektivitu svojho hodnotenia a nepožiadala o spoluprácu prípadne o vyjadrenie k vykonanému hodnoteniu ani Združenie sudcov Slovenska ani Súdnu radu SR ani nikoho iného, čím samotným spochybňuje snahu o objektivitu. Nie je možné zistiť, kto konkrétne, teda akí odborníci na justíciu, sa na hodnotení TIS podieľali," uvádza pätica členov rady.V rámci uznesenia, ktoré navrhujú piati členovia na zasadnutí súdnej rady prijať, sa konštatuje, že hodnotenie je založené na základných štatistických údajoch, ktoré neodzrkadľujú a neodrážajú kvalitu práce sudcov. Navyše podľa nich vážne prehlbuje nedôveru verejnosti v súdnictvo a sudcov, čo je v právnom a demokratickom štáte neprípustné a neakceptovateľné. Preto žiadajú, aby TIS hodnotenie stiahla.V rámci hodnotenia kvality, efektivity a produktivity sudcov okresných súdov mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko skončilo s „výbornými výsledkami“ 109 sudcov, teda 15 percent hodnotených. Hodnoteniu mimovládka podrobila 713 sudcov z 54 okresných súdov.Kritériom pritom boli podiel rozhodnutí potvrdených vyššie postaveným súdom, schopnosť vybavovať pridelené veci a dĺžka ich vybavovania a tiež pomer rozhodnutých vecí a ich náročnosti. Výsledky hodnotenia sudcov sa podľa organizácie zaraďovali do kategórii - výborné, nadpriemerné, priemerné, podpriemerné a slabé.„V kategórii s 'výbornými výsledkami' skončilo 109 sudcov (15 %), hoci tri jednotky za kvalitu, efektivitu aj produktivitu získalo len 16 sudcov, ktorých na základe aktuálnych dát môžeme označiť za top," uviedla TIS. Naopak, v najhoršej kategórii „slabých výsledkov“ sa podľa organizácie ocitlo 62 sudcov, 14 z nich s tromi trojkami, ktorí tvoria úplný chvost hodnotenia.Najlepšie hodnotení sudcovia pôsobia podľa mimovládky na okresných súdoch v Bánovciach nad Bebravou, Rimavskej Sobote a Lučenci. Najslabší, naopak, na súdoch v Čadci, Poprade a bratislavskom IV obvode.