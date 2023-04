SHMÚ: Na Slovensku bolo mimoriadne, miestami rekordne chladno

Na Slovensku bolo v utorok (4. 4.) mimoriadne, miestami rekordne chladno. Chladné počasie bude podľa meteorológov pokračovať. Pre nočné mrazy dôjde opäť k výraznejšiemu poškodzovaniu teplomilných rastlín, najmä rozkvitnutých ovocných stromov. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).





"Najbližšie noci očakávame, že vietor bude postupne slabnúť, a tak sa v studenom arktickom vzduchu bude ochladzovať ešte výraznejšie," upozorňuje SHMÚ.Teplota výrazne klesala už v noci z utorka na stredu, miestami mrzlo aj v Podunajskej nížine. Podľa meteorológov môže práve aj v nížinách klesnúť teplota pod mínus päť stupňov Celzia. V dolinách sa môže ojedinele ochladiť na mínus desať stupňov Celzia.Maximá dennej teploty boli 4. apríla podľa SHMÚ najmä na severe rekordne nízke. Bolo tak predovšetkým na Orave, Liptove, Spiši, Turci, Šariši, ale tiež pod Nízkymi Tatrami či na juhu v Above. Z jednotlivých staníc to bola napríklad Banská Bystrica, Telgárt, Košice (letisko), Prešov, Moldava nad Bodvou, Oravský Podzámok, Liesek, Ružomberok, Turčianske Teplice, Gánovce, Podolínec či Červený Kláštor."Naopak, najteplejšie bolo v závetrí severného vetra na pomedzí Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, kde sa oteplilo na desať až 11 stupňov Celzia," približuje SHMÚ.Veľmi chladno bolo už aj v noci z pondelka (3. 4.) na utorok. Vietor podľa meteorológov väčšinou zabránil výraznejšiemu poklesu teploty, ale v oblasti so slabším vetrom, približne v páse od Tatier po východ Podunajskej nížiny, sa lokálne ochladilo pod mínus päť stupňov Celzia. V Dudinciach namerali mínus šesť stupňov Celzia.