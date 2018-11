Niektorým poslancom na školskom výbore chýbala ministerka Lubyová

Na archívnej snímke Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. novembra (TASR) – Opozičnému poslancovi Národnej rady (NR) SR Branislavovi Gröhlingovi (SaS) a nezaradenému poslancovi Martinovi Poliačikovi chýbala na utorkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Na rokovaní výboru, ktorý sa zaoberal najmä návrhom štátneho rozpočtu pre kapitolu rezortu školstva na rok 2019, sa namiesto nej zúčastnil štátny tajomník Peter Krajňák (Most-Híd).Poliačik poznamenal, že ak by bola na školskom výbore Lubyová, mohli sa o návrhu rozpočtu na rok 2019 pre ministerstvo školstva baviť obšírnejšie. Poukázal na to, že základná vec, ktorú mali členovia školského výboru spolu s rozpočtom dostať, je informácia o tom, ako korešponduje s Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV). Gröhling rovnako pripomenul, že ide o dôležitý bod programu a na rokovaní sa mala zúčastniť aj ministerka. Tá bola v čase konania výboru na rokovaní vlády SR. Podľa predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka (Smer-SD) je štátny tajomník rovnocenným partnerom a vie odpovedať na otázky poslancov.Petrák poznamenal, že jedným z cieľov NPRVaV je napríklad navyšovanie platov pre mladých učiteľov. Na tento zámer by malo byť od septembra 2019 vyčlenených okolo desať miliónov eur. Krajňák vyzdvihol viaceré pozitíva návrhu štátneho rozpočtu pre rezort školstva. Poukázal napríklad na zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. januára 2019 o desať percent a zároveň zvyšovanie platov vysokoškolských zamestnancov o desať percent.vysvetlil Krajňák.Podľa štátneho tajomníka sa zvýši aj suma na podporu duálneho vzdelávania o sedem miliónov eur. Krajňák vyzdvihol aj navýšenie finančnej čiastky o štyri milióny eur na učebnice.povedal Krajňák. Podotkol, že sa doformuje aj Akreditačná agentúra, na tento účel je vyčlenených 825.000 eur.MŠVVaŠ SR by malo mať v roku 2019 k dispozícií 1,36 miliardy eur, z toho zo štátneho rozpočtu 1,27 miliardy eur a zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 88,8 milióna eur. Vyplýva to z navrhovaného rozpočtu na roky 2019-2021, ktorý 10. októbra schválila vláda. Rezort školstva má v návrhu rozpočtu na nasledujúci rok naplánované výdavky vo výške 1,36 miliardy eur, ktoré sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 0,21 percenta, t. j. o 2,83 milióna eur.