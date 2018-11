Nissan platil obrovské sumy za domy, ktoré využíval Ghosn

Na archívnej snímke Carlos Ghosn. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Tokio 20. novembra (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motors údajne zaplatila obrovské sumy za domy v zámorí, ktoré využíval zatknutý predseda predstavenstva Carlos Ghosn, a to bez legitímneho dôvodu. Uviedla to v utorok japonská štátna televízia NHK s odvolaním sa na zdroje, ktoré nechceli byť menované.Ghosn čelí obvineniam, že v správach pre príslušné úrady uvádzal nižšie príjmy, a využíval firemný majetok na súkromné účely.Podľa nemenovaných zdrojov Nissan údajne zaplatil miliardy jenov dcérskej spoločnosti, ktorá vlastní domy v Rio de Janeiro, Bejrúte, Paríži a Amsterdame. Ghosn tieto domy používal bez legitímnych podnikateľských dôvodov.NHK dodala, že Ghosn údajne zaplatil len časť nájomného a vo finančnej správe pre burzu v Tokiu sa nezmienil o takýchto výhodách.Spolu s Ghosnom bol zdržaný aj riaditeľ Nissanu a jeho blízky spolupracovník Greg Kelly.Tokijská prokurátora zároveň uviedla, že Ghosn zarobil za päť rokov približne 90 miliónov USD (78,76 milióna eur), ale priznal len polovicu.Automobilka Nissan na podnet tzv. whistleblowera niekoľko mesiacov vyšetrovala možné nekalé praktiky Ghosna a Kellyho. Toto vyšetrovanie ukázalo, že Ghosn a Kelly dlhé roky vykazovali v správach pre burzu nižšie, ako skutočné príjmy.Dodala, že "boli tiež odhalené mnohé ďalšie významné prípady zneužitia moci, ako napríklad využívanie majetku spoločnosti na súkromné účely, a tiež sa potvrdila spoluúčasť Kellyho.Nissan by mal oficiálne zbaviť Ghosna funkcie vo štvrtok 22. novembra.Ghosn bol zároveň šéfom Renaultu aj aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi.Mitsubishi už informovalo, že navrhne správnej rade, aby bol Ghosn odvolaný z funkcie predsedu predstavenstva a vedie vlastné interné vyšetrovanie.Renault vyhlásil, že bude brániť záujem spoločnosti v aliancii a zvolá správnu radu.