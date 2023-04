Nielen šunka či rezne. Hitom Veľkej noci sú ryby aj banány

Nechýbajú nové ani klasické dobroty

Vajíčka, symbol Veľkej noci

6.4.2023 (SITA.sk) -Spoločnosť BILLA sa v súvislosti s blížiacou sa Veľkou nocou pozrela na to, aké potraviny a tovary si počas tohto obdobia vkladajú jej zákazníci do košíkov najčastejšie. Veľkým prekvapením boli ryby, ktorých predaj počas obdobia Veľkej noci vzrástol v ostatných rokoch o štvrtinu. Zákazníci pritom siahajú najmä po lososovi. Nárast nastal aj v kategórii ovocia, a to najmä pri banánoch, jahodách a "vianočných" mandarínkach. Popularitu v období jarných sviatkov zaznamenala BILLA aj pri zelenine, pričom išlo najmä o šalátové uhorky, farebné papriky a paradajky.Počas Veľkej noci si zákazníci z predajní BILLA vo veľkom odnášajú aj potraviny, ktoré k tomuto slávnostnému obdobiu neodmysliteľne patria. Ide napríklad o mäso a mäsové výrobky. "Počas veľkonočných sviatkov je u Slovákov obľúbená najmä bravčovina, ako napríklad bravčové karé alebo bravčová panenka. Zvýšený dopyt sme tiež zaznamenali pri kačacom mäse," povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.Na Veľkú noc si slovenské rodiny zvyknú dopriať aj špeciálne druhy mäsa. Ide predovšetkým o jahňacinu, ktorá sa vyznačuje jemnou, šťavnatou chuťou a je zdrojom viacerých dôležitých vitamínov. V predajniach BILLA si zákazníci môžu zakúpiť kvalitné jahňacie mäso od overených slovenských chovateľov. "Počas veľkonočného obdobia máme v ponuke cenovo výhodné jahňacie diely, akými sú stehno, lopatka, chrbát či kotlety. Jahňacinu je možné pripraviť si na množstvo spôsobov, a tak si na nej pochutí celá rodina. Okrem tohto mäsa si naši zákazníci môžu zakúpiť aj celé morky, ktoré sa taktiež spájajú so sviatkami jari," uviedla K. Kirchnerová.Sortimentom, na ktorý Slováci nedajú počas veľkonočného obdobia dopustiť, sú tiež slepačie vajcia. Používajú sa ako ingrediencia do sviatočných koláčov a cukroviniek, sú základom obložených mís pre šibačov či rodinné návštevy a nezaobídu sa bez nich ani "poctivé" vyprážané rezne. S tvrdením, že počas sviatkov nakupuje vajcia vo zvýšenej miere, súhlasí zhruba každý siedmy Slovák (76 %).Informačný servis