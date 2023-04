Samit EÚ a Spojených štátov by sa mohol uskutočniť na jeseň, termín sa zhoduje s transatlantickou dohodou o cle

Samit medzi EÚ a Spojenými štátmi

Dosiahnutie transatlantickej dohody

6.4.2023 (SITA.sk) - Na október je predbežne naplánované stretnutie na vysokej úrovni medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom, predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Informuje o tom portál Politico s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov Európskej únie (EÚ). Zatiaľ posledný oficiálny samit medzi EÚ a Spojenými štátmi sa uskutočnil v júni 2021, no Biden sa medzičasom, v marci 2022 zúčastnil na stretnutí lídrov Únie.Brusel a Washington úzko spolupracujú od februára minulého roka, keď Rusko spustilo plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu, a zdá sa, že transatlantické vzťahy sa po búrlivých rokoch vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátili do normálu.Obe strany sa tiež snažia preklenúť nezhody v súvislosti s americkým zákonom o znížení inflácie, ktorý predpokladá miliardové dotácie na zelené technológie pre severoamerické podniky.Októbrový termín sa podľa Politica zhoduje s termínom na dosiahnutie transatlantickej dohody v dlhodobom spore v súvislosti s oceľou a hliníkom, ktorý vyplynul z Trumpovho zavedenia ciel na európsky dovoz v roku 2018. Ak sa totiž dovtedy nepodarí dosiahnuť dohodu, mohli by obe strany vzájomne opätovne uvaliť obchodné clá v hodnote miliárd dolárov.Tento dátum by mal pritom vplyv aj na ďalší samit na vysokej úrovni, keďže Európska komisia trvá na tom, že ďalší samit Čína - EÚ, ktorý bol predtým naplánovaný na jún, sa nemôže konať pred ďalším samitom USA - EÚ.Hovorca Európskej rady sa k termínu samitu odmietol vyjadriť a hovorca rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť uviedol, že v súčasnosti nemá nič, „čo by mohol potvrdiť alebo oznámiť“.