Nigel Baker sa stal novým veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku

Novým

veľvyslancom

Spojeného

kráľovstva

3.9.2020 (Webnoviny.sk) -Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku je Nigel Baker. Poverovacie listiny odovzdal do rúk prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej počas štvrtkovej ceremónie v Prezidentskom paláci. V tlačovej správe o tom informovala Monika Holečková z britskej ambasády v Bratislave.Ako ďalej priblížila, veľvyslanec nastupuje po Andym Garthovi, ktorý viedol diplomatickú misiu v Bratislave od septembra 2014 a vracia sa na Ministerstvo zahraničných vecí do Londýna.Nigel Marcus Baker nastúpil do diplomatickej služby v roku 1989. V rokoch 1993 – 1996 pôsobil na britskom veľvyslanectve v Bratislave ako zástupca vedúceho misie. Pôsobil tiež pre britské veľvyslanectve v Prahe ako druhý tajomník pre ekonomické záležitosti, na Ministerstve zahraničných vecí či ako veľvyslanec Jej Veličenstva v Bolívii.