Severná Kórea pravdepodobne stále obohacuje urán, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu to považuje za hrozbu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) neexistujú žiadne náznaky, že by Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) premieňala palivo v hlavnom jadrovom reaktore na plutónium.Pchjongjang však podľa MAAE pravdepodobne stále obohacuje urán, ktorý by potenciálne mohol využiť v jadrových zbraniach MAAE nemala svojich zástupcov v KĽDR od ich vyhostenia v roku 2009, no v správe z 1. septembra uviedla, že ich pripravuje na možný návrat na sever Kórejského polostrova v prípade, že by tamojší vodca Kim Čong-un rozhodol o ich opätovnom prijatí. Dodáva, že bez prítomnosti inšpektorov v KĽDR sú znalosti o tamojšom jadrovom programe výrazne "obmedzené".V prípade KĽDR je známe, že v komplexe severne od Pchjongjangu disponuje zariadeniami na výrobu plutónia a vysoko obohateného uránu, ktoré patria medzi dve kľúčové zložky na výrobu bômb. MAAE poznamenala, že "severokorejské jadrové aktivity sú naďalej dôvodom na vážne obavy".