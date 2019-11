Nigel Farage nebude v nadchádzajúcich predčasných voľbách kandidovať

Líder Strany brexitu (BP) Nigel Farage, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. novembra (TASR) - Líder britskej Strany brexitu (BP) a europoslanec Nigel Farage v nedeľu uviedol, že v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa v Británii budú konať 12. decembra, nebude kandidovať. Informovala o tom BBC.Farage sa do Dolnej snemovne britského parlamentu neúspešne pokúšal dostať už sedemkrát ešte za Stranu nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP). Svoje rozhodnutie nekandidovať zdôvodnil tým, že sa počas predvolebnej kampane chce sústrediť na podporu 600 kandidátov, ktorých BP do decembrových volieb postavila.povedal pre BBC Farage.Voličov zároveň varoval pred dohodou o brexite, ktorú s Bruselom dosiahla vláda konzervatívneho premiéra Borisa Johnsona, pretože podľa jeho slov z nej vyplýva úzka previazanosť Británie s európskymi inštitúciami a jej realizácia bude trvať ešte celé roky.Farage v piatok pri spustení predvolebnej kampane svojej Strany brexitu vyhlásil, že pred decembrovými voľbami nepostaví svojich kandidátov proti konzervatívcom v každom volebnom obvode po celej krajine, ak Johnson upustí od svojej dohody s Európskou úniou a uzavrie s ním "pakt o neútočení". Britský premiér to však odmietol.Farage je poslancom Európskeho parlamentu od roku 1999. V roku 2016 po referende o odchode Británie z EÚ Farage odstúpil z postu lídra UKIP. V roku 2018 z tohto politického zoskupenia úplne odišiel a založil Stranu brexitu, za ktorú tohto roku opäť úspešne kandidoval do europarlamentu.