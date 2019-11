Kauza Gorila je podľa Chmelára o fungovaní systému, exminister Drucker by konal inak

V iných krajinách by padla vláda

Na očistenie netreba nové zákony

3.11.2019 (Webnoviny.sk) - Exminister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker priznal, že ak by mal informácie, ktoré dnes vychádzajú na povrch, konal by inak. Predseda novej politickej strany Dobrá voľba tak v diskusnej relácii televízie TA3 V politike reagoval na zverejnené nahrávky, na ktorých mal obžalovaný podnikateľ Marian K. komunikovať s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou či s viacerými sudcami.Ku kauze Gorila povedal, že je to téma, ktorá tu je od roku 2011, a z ktorej už počuť konkrétne hlasy konkrétnych ľudí. Osoby, ktoré morálne zlyhali, by preto podľa Druckera mali niesť zodpovednosť. Podľa predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojza Hlinu by v iných krajinách pri takýchto kauzách padla vláda.Predseda strany Socialisti.sk Eduard Chmelár zdôraznil, že celá kauza Gorila je o tom, ako funguje tento systém.„Nechápem, čo môže viesť čestných ľudí, aby sa stretávali s človekom, ako je Marian K. Frustrácia obyvateľstva je už taká vysoká, že ľudia nevnímajú, kto je hrdina a kto gauner. Istá časť obyvateľstva už dokonca prestáva byť citlivá na takéto veci,“ uviedol Chmelár.Podpredsedníčka Demokratickej strany (DS) Jana Kiššová je v šoku, kde sa Slovensko ocitlo. „Máme tu skorumpované súdnictvo, prokuratúru, políciu. Na ich očistenie nepomôže vymýšľanie nových zákonov. Úplne stačí, ak budeme dodržiavať legislatívu, ktorá tu existuje,“ myslí si Kiššová.Podpredsedníčka DS zároveň vyhlásila, že komunikácia Richard Sulíka s Marianom K., v ktorej preberali voľbu generálneho prokurátora, bola chybou.„Človek v pozícii predsedu parlamentu by takéto kontakty nemal mať. Nebolo preto správne viesť s ním diskusie, ktoré sa týkali politiky a verejného života,“ dodala Kiššová. V budúcoročných parlamentných voľbách sa podľa nej rozhodne, akým smerom sa Slovensko vydá a či to bude zmena k lepšiemu.