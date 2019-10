niha Billa Gatesa o boji proti klimatickej zmene vyjde v júni 2020

Bill Gates. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. októbra (TASR) - Zakladateľ spoločnosti Microsoft a jeden z najbohatších ľudí na svete Bill Gates prenesie boj proti klimatickej zmene na stránky knihy. Americký podnikateľ pracuje na diele s názvom "How to Avoid a Climate Disaster" (Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe), oznámilo vo štvrtok knižné nakladateľstvo Doubleday so sídlom v New Yorku. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Gates načrtne v knihe svoje nápady, ako dosiahnuť celkovo nulové emisie skleníkových plynov, či už lokálnymi, národnými alebo celosvetovými opatreniami. Gates uviedol vo vyhlásení, že chce pomôcť "Na minulomesačnom klimatickom summite OSN v New Yorku Gates oznámil, že jeho nadácia spolupracuje so Svetovou bankou a niektorými európskymi vládami na poskytnutí pomoci v celkovej výške 790 miliónov dolárov miliónom malých farmárov vo svete, aby sa mohli prispôsobiť zmene klímy. Gatesova nadácia prisľúbila z tejto sumy 310 miliónov dolárov.Kniha "How to Avoid a Climate Disaster" má podľa plánu vyjsť v júni 2020.