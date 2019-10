P. Nagy začal v Nitre výročné turné, jeden z hitov venoval K. Gottovi

Peter Nagy, archívna snímka. Foto: René Miko Foto: René Miko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Koncertom v Nitre začal v stredu večer (2. 10.) československý zlatý slávik Peter Nagy koncertné turné, životné jubileum speváka a skladateľa bolo podnetom pre názov turné, Peter Nagy 60 CZ/SK Tour. Vypredaná sála PKO tlieskala hitom speváka, ktoré zbierajú úspechy už desiatky rokov. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.Česko-slovenská legenda Peter Nagy je na hudobnej scéne 35 rokov. Spevák, skladateľ, textár, gitarista a producent oslávil 9. apríla 60. narodeniny. Osláviť ich chce spolu s fanúšikmi na koncertoch v oboch republikách, kde má dodnes veľké fanúšikovské zázemie.uviedol pre médiá spevák.Hity Petra Nagya patria medzi poklady slovenskej populárnej hudby, zaplnené hľadisko si s ním spievala Profesor Indigo, Láska je tu s nami, Marcel z malého mesta, S nohami na stole, Sme svoji, Korálky od Natálky či So mnou nikdy nezostarneš. Niektoré z nich zazneli v nových, netradičných aranžmánoch. Dlhoročne známy hit Aj tak sme frajeri venoval Peter Nagy do umeleckého nebíčka fenomenálnemu spevákovi a priateľovi Karlovi Gottovi, ktorý opustil hudobnú scénu 1. októbra.dodal.Peter zahral tri skladby aj v unplugged verzii. „V každom koncertnom programe som mal tiché gitarové či klavírne pesničky, kedy sa publikum stíši a počúva. Mám rád tie momenty, vtedy cítim najviac to porozumenie medzi mnou a fanúšikmi. Na to sa teším aj na novom turné. Moja srdcovka je teraz pieseň 50 žiráf, zahráme aj úplne novú skladbu Láska, smrť a sloboda z nového albumu Pianko 2, doplnil Peter Nagy.Na turné sprevádza zlatého slávika kapela Indigo s kapelníkom a gitaristom Mišom Kovalčíkom, klávesákom Marekom Mečiarom, basgitaristom Lubošom Ďurechom a novým bubeníkom Jozefom Gorelom.uzatvára hitmaker.Ďalšou zastávkou výročného česko-slovenského turné Peter Nagy 60 CZ/SK Tour budú Košice (9. 10.), Žilina (10. 10.), Bratislava (15. 10.), Otrokovice (16. 10.), České Budějovice (22. 10.), Teplice (23. 10.), Olomouc (24. 10.), Ostrava (28. 10.), Brno (29. 10.) a Praha (31. 10.).