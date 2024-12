Nik na Slovensku nebude Putina vítať s potleskom, Gröhling považuje Ficov nápad na hostenie mierových rokovaní za absurdný

Slovensko nemôže byť vnímané ako neutrálna krajina

Typická taktika propagandy

27.12.2024 (SITA.sk) - Ak si ruský prezident Vladimír Putin myslí, že na Slovensko "nakráča s úsmevom na perách", môže na to zabudnúť. Vyhlásil to predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling v súvislosti s medializovanými informáciami, že Putin neodmieta možné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine na Slovensku.Putinov "krvavý režim" by tu však podľa šéfa SaS čakalo privítanie, aké ešte nezažil. Slovensko totiž podľa neho nie je autokracia, kde sú protesty proti bezpráviu zakázané a nikto tu nebude vojnového agresora vítať s potleskom."Jediná cesta, ako skončiť vojnu na Ukrajine, nie je Ficove líškanie sa Putinovi, ale odpochodovanie ruských vojsk z územia Ukrajiny," vyhlásil predseda SaS. Ako ďalej uviedol, nápad premiéra Roberta Fica na hostenie mierových rokovaní navyše považuje za absurdný."Po prvé, Slovensko nikdy nemôže byť vnímané ako neutrálna krajina. Sme súčasťou Európskej únie NATO . Jasne a správne sme podporili Ukrajinu v jej zápase za slobodu a nezávislosť. Hostiť rokovania by mohlo byť pochopené ako krok k normalizácii režimu, ktorý nesie plnú zodpovednosť za agresiu, zločiny proti ľudskosti a ničenie medzinárodného poriadku," vysvetlil Gröhling.Putinove slová sú navyše podľa šéfa SaS typickou taktikou propagandy – prezentovať agresora ako mierotvorcu. "Fakt, že sa vôbec odvoláva na Fica, ukazuje, ako veľmi režimu v Kremli záleží mať poskokov v EÚ," skonštatoval Gröhling.Doplnil, že ak chce Putin rokovať o mieri, je len jedna cesta, a to ukončenie agresie a stiahnutie ruských vojsk z územia Ukrajiny. "Mier nevznikne za rokovacím stolom, kde agresor diktuje podmienky a zároveň pokračuje v masakrovaní civilistov. Slovensko nikdy nesmie byť kulisou pre takúto tragédiu," dodal predseda liberálov.Putin podľa informácii zahraničných médií vo štvrtok 26. septembra povedal, že Slovensko z pohľadu Ruska zastáva v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine neutrálnu pozíciu. Preto nie je proti, aby sa prípadné rokovania o mierovom riešení celej veci uskutočnili na Slovensku.