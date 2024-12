Útoky politikov voči sudcom nie sú na Slovensku len posledný rok, no zintenzívnili sa od roku 2020, uviedla Kosová

27.12.2024 (SITA.sk) - Útoky politickej moci voči sudcom nemáme na Slovensku len posledný rok, ale zintenzívnili sa od roku 2020. V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatovala predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová „Tam bolo množstvo útokov na osoby sudcov, kde som navrhovala ako členka súdnej rady, aby sme sa vyhranili voči tým politickým prejavom, keď to nebola prípustná kritika, alebo išlo vyslovenie o neprípustný útok na sudcu a tým pádom na útok na celú justíciu. V mnohom som neuspela," zdôraznila Kosová.Vo vtedajšom (v rokoch 2020 až 2023, pozn. SITA) zložení súdnej rady uznesenia na podporu sudcov podľa Kosovej nezískali vždy dostatočný počet hlasov, ale súdna rada sa už potom opakovane vyhraňovala a pripomínala politikom, že súdna moc je jednou z troch moci v štáte, že je na rovnakej úrovni ako výkonná a zákonodarná moc.„Že sa musíme navzájom rešpektovať, a že takéto útoky určite nemajú iný cieľ, ako, nechcem povedať, že zastrašiť sudcov, lebo sudcovia sú spôsobilí odfiltrovať takéto niečo, ale nevrhajú dobre svetlo na justíciu ako takú. Čiže určite to nie je v poriadku," doplnila šéfka súdnej rady.Dodala, že rada momentálne nepripustí útoky na sudcov a ona sama verí, že tento postoj súdnej rady pretrvá aj do budúcnosti.