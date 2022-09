Nikdy neviete, čo sa udeje o hodinu, okomentoval Grendel vývoj koaličnej krízy

Východiskom sú predčasné voľby

Riešenia energetickej krízy

3.9.2022 (Webnoviny.sk) - Treba si počkať, ako sa koaličná kríza vyvinie. V diskusnej relácii Sobotné dialógy na RTVS to uviedol podpredseda Národnej rady SR za hnutie OĽaNO Gábor Grendel „Nikdy neviete, čo sa udeje o hodinu,“ povedal. Vládna kríza podľa neho už unavuje celú spoločnosť. Aj napriek parlamentným prázdninám však ministerstvá podľa Grendela pracujú „na plné obrátky“.Podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš zopakoval, že jediným východiskom zo súčasnej situácie sú predčasné parlamentné voľby.„Koalícia rieši len samú seba, takto to ďalej nejde,“ povedal. Tvrdí, že za dva letné mesiace nepočul od ministerstiev žiadne riešenia v súvislosti so zdražovaním a energetickou krízou.„Za touto vládou sú výsledky,“ tvrdí Grendel. Poukázal na príchod automobilky Volvo na východ Slovenska, výstavbu nemocníc, či lepší výber daní o dve miliardy eur.„Vďaka lepšiemu výberu daní budeme mať zdroje na to, aby ľudia čo najmenej pocítili energetickú krízu,“ povedal. Predčasné parlamentné voľby by boli podľa Grendela najhorším riešením.