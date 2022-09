Vojna na Ukrajine sa skončí oslobodením všetkých území a platením reparácií za spôsobené škody, hovorí Podoľak

3.9.2022 (Webnoviny.sk) - Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak vyhlásil, že ukončenie vojny určí Kyjev, keď dokončí „oslobodenie svojich území" a požiada Rusko o platenie reparácií.Na mikroblogovacej sieti Twitter Podoľak napísal: „Predstavitelia Ruskej federácie opakujú čudnú mantru:´Špeciálna operácia sa ukončí načas´, ´Západ spomaľuje jej ukončenie´. Vyzerá to tak, že nič nechápu. O ukončení vojny rozhodne Ukrajina oslobodením svojich území." Informuje o tom web The Guardian.Ruský prezident Vladimir Putin tento týždeň predĺžil svoju „špeciálnu vojenskú operáciu" a údajne prikázal armáde obsadiť Doneckú oblasť do 15. septembra. Pôvodne Moskva plánovala oblasť obsadiť do 31. augusta.