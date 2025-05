Nikdy viac vojna! Adresoval pápež Lev XIV. výzvu svetovým politikom – FOTO

z Vatikánu a Ríma od vyslanej redaktorky SITA Márie Frisovej



Modlitba pri hroboch predchodcov

Veľký aplauz a vlajky

12.5.2025 (SITA.sk) -Novozvolený pápež Lev XIV. v nedeľu pred modlitbou Raduj sa, nebies kráľovná z lodžie Baziliky sv. Petra vyzval na mier vo svete. Práve svetovým lídrom adresoval podľa jeho slov stále aktuálnu výzvu: „Nikdy viac vojna!“.Odkázal pritom na slová pápeža Františka , ktorý hovoril o „rozrobenej tretej svetovej vojne“. Urobil pritom aj v súvislosti s 80. výročím konca druhej svetovej vojny, ktorá si vyžiadala 60 miliónov obetí. Osobitne spomenul utrpenie na Ukrajine a v Pásme Gazy, no pozornosť venoval aj Indii a Pakistanu.Na Námestie svätého Petra v nedeľu prišlo približne 150-tisíc ľudí, aby videli nového pápeža a zároveň sa s nim pomodlili. Lev XIV. hovoril v úvode o potrebe modlitieb za duchovné povolania, veľkú časť svojho príhovoru však venoval aj spomínanej výzve na mier. „Nosím vo svojom srdci utrpenie milovaného ukrajinského ľudu,“ povedal a vyzval k maximálnemu úsiliu za dosiahnutie „skutočného, spravodlivého a trvalého mierového riešenia", aby mohli byť zajatci prepustení a deti sa mohli vrátiť k svojim rodinám.Pápež apeloval aj na okamžité zastavenie paľby v Pásme Gazy. V tejto súvislosti spomenul potrebu okamžitej humanitárnej pomoci vyčerpaným civilným obyvateľom a prepustenie rukojemníkov. Za pozitívum označil správu o prímerí medzi Indiou a Pakistanom.„Prajem si, aby sa prostredníctvom nadchádzajúcich rokovaní podarilo už čoskoro dosiahnuť trvácnu dohodu,“ povedal. Pripomenul však aj ďalšie konflikty vo svete. „Túto naliehavú výzvu zverujem Kráľovnej pokoja, aby ju predniesla Pánovi Ježišovi a vyprosila nám zázrak pokoja,“ dodal.V závere príhovoru pápež osobitne pozdravil aj rôzne skupiny ľudí na námestí, vrátane pútnikov zo Španielska, Malty či amerického Texasu, ale aj účastníkov Pochodu za život. Pripomenul tiež aktuálny sviatok - Deň matiek, keď všetkým mamám adresoval srdečný pozdrav aj modlitbu, ako aj tým, ktoré „sú už v nebi“.Ešte predtým, ako sa v nedeľu nový pápež zjavil druhýkrát od svojho zvolenia na lodžii baziliky, zišiel do Vatikánskej krypty. Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, pri oltári v blízkosti hrobu sv. Petra slávil svätú omšu spolu s generálnym priorom Rádu svätého Augustína. Po omši sa pomodlil pri hroboch svojich predchodcov. Ešte v sobotu tak urobil aj pri hrobe pápeža Františka v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.Nedeľňajšie vystúpenie pápeža si nenechali ujsť ľudia z celého sveta. Vítali ho veľkým aplauzom i vlajkami. Nechýbali ani početné skupiny Američanov, ale aj Poliakov a Španielov. V dave sa tiež objavilo aj niekoľko slovenských vlajok. Námestie bolo rozdelené na niekoľko sektorov, mnohí sa tlačili najmä na ich okrajoch, dúfali, že Lev XIV. prejde po modlitbe námestím na papamobile.Viacerí aj z tohto dôvodu, aby si chytili dobré miesto, prišli na námestie ešte ráno, pred 9:00. Hoci tam ávili tri hodiny, Svätý Otec sa napokon objavil len na spomínanej lodžii, medzi veriacich nezišiel. V jednom zo sektorov v blízkosti baziliky bola aj dvadsaťčlenná skupina pútnikov z africkej Gambie.Do Ríma prišli pred dvoma týždňami, zažili tak aj zvolenie nového pápeža. „Verím, že vyvinie veľké úsilie, aby nám pomohol, teda, aby medzi národmi zavládol mier a pokoj, pretože dnes je vo svete veľa konfliktov,“ povedala jedna z nich, Joanna, krátko predtým, než Lev XIV. skutočne predniesol takýto apel.Na otázku, čo hovorí na to, že pred konkláve sa veľa hovorilo aj o kandidátoch z Afriky, odpovedá, že takáto voľba by ju potešila. „Nie je to však o tom, čo by chceli ľudia, je to na Bohu,“ konštatuje. Verí však, že súčasný pápež urobí veľa dobrého v prospech ľudí. Neďaleko stojaci starší manželský pár – Edoardo a Maria - prišiel na námestie vlakom z 80 kilometrov vzdialeného prístavného mesta Civitavecchia.Samotná prechádzka Rímom a Vatikánom je pre nich bežná, chodievajú sem často, dnešnú udalosť ale označili a výnimočný moment. Aj oni chceli vidieť pápeža, ktorého, ako povedal Edoardo, postupne spoznávajú. „Páči sa mi, lebo zatiaľ sa zdá, že bude čiastočne pokračovateľom pápeža Františka, ktorého som mal veľmi rád. Má skúsenosti misionára, je vzdelaný, hovorí mnohými jazykmi, čo oceňujem,“ hovorí. Maria dodáva, že ju prilákala aj zvedavosť a chuť byť na námestí pri tejto udalosti spolu s ďalšími.