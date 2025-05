Príbeh o štýle, ktorý nikdy nevyjde z módy – to je Beverly Hills Polo Club v CCC!

Inšpirovaná pólom, stvorená pre mesto

Móda pre celú rodinu

12.5.2025 (SITA.sk) - Niektoré veci sa nemenia – napríklad túžba po kúskoch, ktoré vyzerajú skvelo a pomáhajú cítiť sa prirodzene a štýlovo. Pridanou hodnotou je, že vďaka nadčasovosti udržia krok s trendami dlhšie, než jednu sezónu.Nová kolekcia Beverly Hills Polo Club v CCC prináša každodennú eleganciu s nenúteným šarmom, ktorá je vhodná na každý deň. Klasika, ktorá má nezameniteľný charakter! Presne taká je najnovšia kolekcia s prímorským šarmom stvorená pre tých, ktorí oceňujú jednoduchosť, funkčnosť a majú radi zaujímavé detaily. Tento štýlový prienik medzi kalifornským slniečkom a európskym zmyslom pre styling ponúka na jar a leto kúsky, ktoré dokonale zapadajú do aktuálnych trendov a rýchleho tempa moderného života – a to všetko za ceny, ktoré vás milo prekvapia.DNA značky Beverly Hills Polo Club vychádza zo sveta póla – športu, ktorý si zakladá na precíznosti, disciplíne a elegancii. Práve tento mix sa odráža aj v novej kolekcii: športová klasika sa prelína s každodenným mestským štýlom, čím vzniká univerzálny, pohodlný a nadčasový look.Medzi novinkami, ktoré nájdete v CCC, sú topánky a doplnky navrhnuté pre život v rytme veľkomesta – od ranného odchodu do práce až po večerné stretnutia s priateľmi. Kolekcia ponúka elegantné mokasíny, retro tenisky či pohodlné sandále – všetko navrhnuté tak, aby spájali komfort s aktuálnymi módnymi trendami. V najnovšej kolekcii nechýbajú ani kabelky s výrazným logom a detailmi, ktoré dodávajú najnovšiemu výberu osobitý charakter. Dámske kabelky z novej kolekcie BHPC sú dostupné už od 37,99 €.Mamičky a oteckovia, ktorí radi so svojimi najmenšími vytvárajú štýlový "match" budú nadšení z modelov pre najmenších. Detské topánky sú vymyslené tak, aby spĺňali nároky na šantenie počas jarných a letných dní. To robí z ponuky BHPC kolekciu atraktívnu pre celú rodinu.Dominujú jej neutrálne farby medzi ktorými nesmie chýbať béžová, hnedá, karamelová či krémová. Táto paleta pripomínajúca opálenú či slnkom jemne pobozkanú pokožku sa ľahko kombinuje s akýmkoľvek outfitom. Štýlovo síce pôsobí kolekcia nenápadne, no je pútavá a jednoduché strihy v kombinácii s prepracovanými detailmi robia z jarných modelov značky Beverly Hills Polo Club v CCC ikonu nenútenej, pohodlnej a vždy aktuálnej spoľahlivej voľby na každý deň.Kolekcia Beverly Hills Polo Club je už dostupná v predajniach CCC, na ccc.eu a v mobilnej aplikácii CCC.Informačný servis