Niké liga odštartuje šlágrom Slovana proti Košiciam, Liptovský Mikuláš už hrať neuvidíte

Na Slovan čaká nováčik FC Košice

Program 1. kola základnej časti Niké ligy 2023/2024:

piatok 28. júla: MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová (20.30)

sobota 29. júla: MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda (18.00), MFK Skalica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (18.00), FC Košice - ŠK Slovan Bratislava (20.30)

nedeľa 30. júla: FC Spartak Trnava - AS Trenčín (18.00), MŠK Žilina - MFK Ružomberok (18.00)





28.7.2023 (SITA.sk) - Dva mesiace po skončení predchádzajúcej sezóny sa v piatok 28. júla začína v poradí 31. ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže - už pod novým názvom Niké liga Úvodným duelom edície 2023/2024 bude stredoslovenské derby medzi minulosezónnymi nováčikmi MFK Dukla Banská Bystrica FK Železiarne Podbrezová , ktorí sa v uplynulom ročníku umiestnili v hornej časti tabuľky na šiestej, resp. štvrtej priečke.Majstrovský titul z ostatných piatich ročníkov bude obhajovať ŠK Slovan Bratislava , ktorý sa v sobotu predstaví na pôde nováčika FC Košice . "Belasí" už majú za sebou tri súťažné stretnutia v novej sezóne, v Lige majstrov postúpili v 1. kvalifikačnom kole cez luxemburský tím Swift Hesperange a v tohtotýždňovom úvodnom zápase druhého kvalifikačného kola triumfovali na trávniku bosnianskeho mužstva Zrinjski Mostar (1:0).V porovnaní s minulou sezónou v najvyššej súťaži nefiguruje MFK Tatran Liptovský Mikuláš , ktorý obsadil posledné miesto v tabuľke a zostúpil do druhej ligy.Jesenná časť súťaže sa skončí duelmi 18. kola základnej časti 16. decembra, pokračovať bude po pauze od 10. februára 2024. Základná časť vyvrcholí 2. marca, po ktorej budú nasledovať súboje v nadstavbách. Posledné kolo nadstavbovej časti by sa malo uskutočniť 18. mája 2024.Aj počas tejto sezóny sa bude hrať identickým spôsobom ako v uplynulom ročníku. Tucet účastníkov sa po 22. kole základnej časti rozdelí na dve šesťčlenné nadstavbové skupiny. Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená desať zápasov, dovedna teda každé mužstvo absolvuje 32 stretnutí. Všetky body získané v základnej časti si tímy prenesú aj do nadstavby.Posledný klub v konečnej tabuľke z najvyššej slovenskej súťaže automaticky zostúpi, mužstvo na predposlednom 11. mieste však bude o zotrvanie medzi elitou bojovať v dvojzápasovej baráži (doma, vonku) s druhým tímom II. ligy, ak tento klub splní podmienky riadneho, resp. skráteného licenčného konania pre pôsobenie v najvyššej súťaži.