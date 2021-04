Niké podporila ďalšie slovenské športové talenty štedrým grantom!

Netradičná športová disciplína, z ktorej hlava nebolí

29.4.2021 (Webnoviny.sk) -Veľký dôvod na radosť vďaka Fondu pre budúcnosť športu má napríklad aj pretekár terénnych prekážkových behov Maroš Kudlík, ktorý porotu presvedčil výborným autentickým videom . Práve v ňom poukázal na to, že človek aj napriek fyzickému hendikepu dokáže podávať úctyhodné športové výkony hodné obrovského rešpektu. Maroš, ktorý od poroty získal grant v hodnote 3 500 eur, sa tejto disciplíne venuje päť rokov a z podpory mal nesmiernu radosť.povedal a uviedol, že sprvoti sa venoval CrossFitu a posilňovaniu tela a následne sa na popud kamaráta začal zúčastňovať Spartan Race. Odvtedy ich už absolvoval 33 a získal obrovský počet vzácnych medailí.Z podpory sa tešia tiež v Športovom klub matematikov, fyzikov a informatikov v Bratislave, ktorý sa zameriava na netradičnú športovú disciplínu s názvom Headis (head- ako hlava a -is ako tenis). Grant chcú primárne použiť na pokrytie cestovných nákladov na svetové poháre v roku 2021 pre troch svojich najlepších hráčov, ktorí patria medzi svetovú špičku hneď za Nemeckom, kde táto disciplína vznikla.povedal člen klubu Martin Dovičák, ktorý sa takisto aktívne venuje takzvanému hlavičkovaniu s loptovým balónom na pingpongovom stole.Porota z Fondu pre budúcnosť športu podporila aj mladého kanoistu Mateja Struhára reagovala jeho mamina, ktorá sa potešujúcu správu dozvedela ako prvá. Matej, ktorý je majster Slovenska, vo videu uviedol, že peniaze z Fondu by využil na kúpu novej lode. Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice sa takisto teší z finančnej podpory v hodnote 1 500 eur. Ako prvý sa túto správu dozvedel Pavel Ižarik, člen klubu, ktorý patrí do top tri v rámci slovenskej ligy.znela jeho prvotná reakcia a následne dodal, na čo v klube použijú grant.Ak aj vy patríte medzi odhodlaných športovcov, alebo máte mladé športové talenty vo svojom okolí, neváhajte a zapojte sa alebo zdieľajte možnosť získania štedrého grantu z Fondu pre budúcnosť športu od Niké. Stačí zaslať krátke video so štipkou originality na https:/nikefondsportu.sk . Možno sa práve vy alebo vaši známi stanete ďalšími odmenenými, ktorí majú našliapnuté stať sa nasledovníkmi svojich športových idolov. Veľa šťastia!Informačný servis