Niké rozdáva v Novom Klube Niké 10 miliónov nikov!

Niky sú peniaze

Registrujte sa v Niké, lebo byť členom klubu sa naozaj oplatí

19.4.2021 (Webnoviny.sk) -Niké spustila pre všetkých svojich registrovaných hráčov vernostný systém s názvom Nový Klub Niké. Vstupenkou k zábave je nová mena nik, ktorá hráčom prináša klubové výhody. A práve teraz môžu členovia klubu získať spolu 10 miliónov nikov.Získa ich prvých 50-tisíc klientov. Môžete byť medzi nimi. Stačí si podať tiket. Následne bude na vaše hráčske konto pripísaná odmena 200 nikov!povedal Martin Tibenský, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj v Niké.Následne, ak už máte niky, začína sa pre vás skutočná zábava. Niky sú totiž v Novom Klube Niké peniaze. Tipujete s nimi podobne ako s peniazmi. Výhodou je, že tiket si podáte za niky, no výhru už máte v eurách. Alebo si vďaka nikom môžete navýšiť svoju výhru až o 200 percent. K tomu vám stačí zostaviť si tiket len s tromi zápasmi, každý s kurzom aspoň 1,5.Všetky tieto výhody môžu čerpať zaregistrovaní hráči. Ak ešte nie ste členom Nového Klubu Niké, nastal čas to zmeniť. Zaregistrujte sa práve teraz na www.nike.sk a ako bonus dostanete automaticky 20 € zadarmo! To však nie je všetko. Po vložení finančnej čiastky na vaše stávkové konto sa vám navyše spustí Bonus bez limitu. Prejdite šiestimi úrovňami, za ktoré získate ďalších 19 €. Následne sa dostanete do siedmej úrovne, kde je výška vašej odmeny bez limitu a môžete získať koľko chcete počas 14 dní od aktivácie bonusu.Informačný servis