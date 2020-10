Niké spúšťa najväčšiu kampaň vo svojej histórii!

Niké je hrdým partnerom Petry Vlhovej

Spojenie Borbélyho s Vlhovou

Nové spoty s Petrou a Lacom

20 eur pre nových hráčov

Vyhrá Petra preteky v Söldene? Tipnite si!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.10.2020 (Webnoviny.sk) -Stávková spoločnosť Niké oznámila tento týždeň spoluprácu s Petrou Vlhovou. Niké sa stala hrdým partnerom najlepšej slovenskej športovkyne za rok 2019. Vyústením spojenia dvoch jednotiek je spustenie najväčšej kampane v 30-ročnej histórii Niké. Jej súčasťou budú nové reklamné spoty, veľká kampaň v médiách, veľa súťaží na sociálnych sieťach, ale aj ďalšie prekvapenia.Bolo by hriechom, aby podpísaním partnerstva s Petrou Vlhovou jej tvár v novej kampani chýbala. Nebojte sa, obľúbený Laco Borbély nikam neodchádza.hovorí výkonný riaditeľ Niké Ing. Roman Berger.Súčasťou kampane sú aj nové spoty, ktoré budú od dnešného dňa nasadené aj do televízii. Ich súčasťou bude nielen fenomenálny Laco Borbély, ale aj hviezda zjazdového lyžovania svetového formátu.prezradila Petra Vlhová.Zo vzájomného spojenia budú mať výhody aj samotní klienti.dodáva Roman Berger Navyše, noví klienti si ešte môžu vybrať niektorýReklamná kampaň s Petrou Vlhovou prichádza v čase, kedy jednu z najlepších zjazdových lyžiarok na svete čakajú prvé preteky Svetového pohára. Uskutočnia sa už 17. októbra v rakúskom Söldene. Mimochodom, ak máte radi zábavu, skúste si tipnúť. Uspeje v nich Petra Vlhová? Pri vklade 10 € a pri úspechu Petry, by vám na vaše konto pribudla výhra vo výške 36 €!Informačný servis