Nezamestnanosť na Slovensku chce Krajniak riešiť podporou podnikania aj príspevkom na pracovníkov

Na podporu vyčlenili milióny eur

Pracovníci na deväť mesiacov

2.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravilo nové projekty na podporu zvyšovania zamestnanosti. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak . Prvým projektom chce podporiť nezamestnaných, aby začali podnikať.Títo nezamestnaní dostanú z úradu práce počas dvoch rokov podnikania celkovo 5,6-tisíca eur, teda 233 eur mesačne. Rezort práce tiež podporí zamestnávanie ľudí v zariadeniach sociálnych služieb.V druhom polroku tohto roka ministerstvo podľa Krajniaka podporí zamestnanie 32-tisíc uchádzačov o prácu, na ktoré vynaloží 110 miliónov eur. Z tejto sumy tvorí 43 miliónov eur čiastka zo štátneho rozpočtu a zvyšných 67 miliónov eur ide z eurofondov. Úrady práce a sociálnych vecí budú tiež zamestnávateľom preplácať časť celkovej ceny práce, ak zamestnávateľ prijme do práce nezamestnaného. Podľa jedného modelu úrad práce preplatí 66 percent z celkovej ceny práce, maximálne 950 eur, počas prvých šiestich mesiacov trvania pracovného pomeru.V tomto prípade úrad práce nebude žiadať, aby pracovný pomer trval aj po podporených šiestich mesiacoch. Druhý model ponúka zamestnávateľom preplatenie 85 percent z celkovej ceny práce, najviac 1 222 eur, počas šiestich mesiacov trvania pracovného pomeru. Pri tejto finančnej podpore však musí zamestnávateľ udržať pracovné miesto ďalšie tri mesiace.Na podporu zamestnávania v zariadeniach sociálnych služieb ministerstvo práce a sociálnych vecí vyčlenilo 16 miliónov eur. Zamestnávateľom v týchto zariadeniach úrady práce počas deviatich mesiacov preplatia 95 percent celkovej ceny práce až do výšky 1 366 eur."Zariadeniam sociálnych služieb umožníme najať si pracovníkov v čase tejto covid krízy na deväť mesiacov," povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí. Považuje to za veľmi významnú pomoc pre tieto zariadenia."Pristúpili sme k tomu veľmi premyslene, vyhodnotili sme najúspešnejšie projekty, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť, že uchádzač o zamestnanie zostane podnikať alebo zostane zamestnaný," povedal Krajniak.Pomoc nezamestnaným nájsť si prácu rezort podľa neho rozdelil na tri etapy. Prvá etapa sa začala koncom júla tohto roka, ministerstvo na tieto projekty vyčlenilo 35 miliónov eur, ktorými sa má podporiť 10-tisíc nezamestnaných, najmä mladých ľudí.Na druhú etapu so začiatkom od októbra má ísť 43 miliónov eur na pomoc pre 8-tisíc nezamestnaných. "Tretia fáza sa začne začiatkom decembra, tam máme vyčlenených 32 miliónov eur a ideme pomôcť 14-tisíc ľudom," povedal minister.