Niké už rozdala z Fondu pre budúcnosť športu 122 800 €!

8.9.2020 (Webnoviny.sk) -Niké vložila do Fondu na úvod 100 000 € a pridáva ďalší cent za každý podaný tiket klientov. Doposiaľ už bolo odmenených 34 subjektov či jednotlivcov, ktorým bola rozdelená čiastka vo výške 68 700 €. Teraz pribudlo ďalších 30 odmenených, ktorým Komisia Niké pridelila grant v celkovej výške 54 100 €!Najviac si z balíka v ďalšej fáze odmeňovania odkrojil Maxim Kováč. Osud sa s ním nemaznal. Bol úspešný v stolnom tenise či squashi, no v sekunde sa jeho život zmenil. Nevzdáva sa a naďalej športuje.hovorí Maximov tréner Petr Mík.Tešia sa aj športovci v odvetviach, o ktorých ste možno doposiaľ ešte nikdy nepočuli. Jedným takýmto je discgolf. Neďaleko Trnavy žije veľký talent tohto športového odvetvia. Volá sa Marko Čačala. Vlani sa vo veku 17 rokov stal majstrom Slovenska. Tento rok sa chystal na svetový šampionát do USA. Necestoval nikam, zabránil mu v tom Covid 19. Ak chce byť v tomto športe ale úspešný, musí sa konfrontovať s najlepšími na medzinárodných podujatiach a práve na to využije získaný grant.uviedol Marko.Ďalšie odvetvie, o ktorom ste možno ešte nikdy nepočuli, je aj plutvové plávanie. V Senci je dokonca klub s názvom Sport Club, venujúci sa práve nádejam tohto odvetvia.prezradili zástupcovia klubu.Teší sa aj zástupca čoraz populárnejšieho obľúbeného prekážkového behu Spartan race Jakub Adamec. Má 20 rokov, no medzi rovesníkmi je v TOP 3 na Slovensku.Ak chceš byť medzi odmenenými aj ty či tvoj klub, je to jednoduché. Nahraj vtipné a zaujímavé video, v ktorom sa predstáv a v krátkosti uveď dôvod, na čo chceš získať grant. Následne ho prihlás do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk a možno aj ty alebo tvoj klub získa podporu, ktorá vám pomôže v športovom raste. Veľa šťastia!Informačný servis