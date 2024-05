Nikki Haley bude voliť Trumpa: Nie je perfektný, ale Biden je katastrofa

Biden je katastrofa

Trump jej voličov nechce

23.5.2024 (SITA.sk) - Bývalá republikánska prezidentská kandidátka Nikki Haley plánuje v amerických prezidentských voľbách hlasovať za jej niekdajšieho konkurenta a šéfa Donalda Trumpa . Ako informuje spravodajský portál BBC, v stredu po prvý raz od ukončenia kampane začiatkom marca povedala, že ho bude voliť, no nevyzvala jej podporovateľov, aby urobili to isté.Podľa nej by bolo od Trumpa rozumné, „keby oslovil milióny ľudí, ktorí za mňa hlasovali a naďalej ma podporovali, a nepredpokladal, že budú len s ním, a ja skutočne dúfam, že to urobí“.Haley, niekdajšia veľvyslankyňa pri OSN a guvernérka Južnej Karolíny, bola posledná významná rivalka Trumpa v boji o republikánsku nomináciu do prezidentských volieb. Keď v marci ukončila kampaň, nepodporila Trumpa, ale vyzvala ho, aby si zaslúžil hlasy jej miliónov voličov. Po stredajšom vyhlásení sa teraz zrejme rozšíria špekulácie o tom, či s Trumpom formálne napraví vzťahy a podporí ho.V stredu sa okrem iného vyjadrila, že Trump „nie je perfektný“, ale prezident Joe Biden „je katastrofa“.Haley získala podporu republikánskych voličov, ktorí stoja proti Trumpovi. Ako poznamenáva BBC, sú to umiernení a vysokoškolsky vzdelaní nezávislí voliči, ktorí by mohli pomôcť pri preorientovaní volieb smerom k demokratom.Biden tvrdí, že Trump opakovane „dal jasne najavo, že nechce“ voličov, ktorí ju podporili, a jeho kampaň sa snaží o tom, aby ich pritiahla na svoju stranu.