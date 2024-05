Uznesenie Rady RTVS o porušení zákona považuje Machaj za účelové a vykonštruované (foto)

Valorizácia platov

23.5.2024 (SITA.sk) - Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj považuje uznesenie Rady RTVS o porušení zákona z jeho strany za účelové a vykonštruované.Uviedol to v súvislosti s uznesením rady telerozhlasu z 22. mája, podľa ktorého nesplnil oznamovaciu povinnosť písomne informovať radu o zámere vstúpiť do zmluvného zväzku v súvislosti s podpisom kolektívnej zmluvy na roky 2024 až 2026.Problematické by malo byť to, že Machaj ku koncu minulého roka neinformoval radu o zámere valorizovať platy zamestnancov v kolektívnej zmluve.Podľa legislatívy riaditeľ RTVS „písomne informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je plnenie, ktoré presahuje sumu 100 000 eur“.V poskytnutom stanovisku sa však uvádza, že Machaj si svoju oznamovaciu povinnosť splnil, keď 18. decembra minulého roka Rade RTVS odoslal zámer, teda Kolektívnu zmluvu RTVS na roky 2024 až 2026.Na štvrtkovej tlačovej besede Machaj dodal, že daný zámer predložili a predložili ho tak, že boli splnené podmienky.Podotkol, že uznesenie Rady RTVS nie je žiadne odvolávanie jeho osoby z postu riaditeľa, no mohlo by poslúžiť ako podklad pre parlamentný výbor pre médiá a kultúru a viesť k jeho odvolávaniu v pléne Národnej rady SR Podnet na preverenie prípadného porušenia zákona prišlo v apríli tohto roka od osoby menom Feďa Bosnič.„Ďalším faktom je, že do roku 2020 sa zámery k podpisu kolektívnej zmluvy vôbec nepredkladali. Od roku 2020 ich začal predkladať manažment Jaroslava Rezníka – ako suma na zámere sa vždy uvádzala len tvorba sociálneho fondu, pričom všetky zmluvy štátnych inštitúcii sa realizujú takýmto spôsobom. Je to aplikačná prax, ktorú nik odvtedy nezmenil a ktorú Rada RTVS svojou činnosťou pri prerokúvaní zámerov odobrila,“ uvádza sa ďalej v stanovisku.Stanovisko tiež poukazuje na to, že predmetné uznesenie rady vychádzalo z právneho stanoviska právnej kancelárie Soukeník-Štrpka, pričom pán Soukeník bol v rokoch 2015 až 2020 sám členom Rady RTVS.„Je preto prekvapivé, že stanovisko jeho advokátskej kancelárie je v rozpore s tým, ako boli v období, keď bol členom Rady RTVS, predkladané Rade RTVS informácie o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku a následne tieto zámery prerokúvané Radou RTVS. Aktuálne stanovisko popiera dlhoročnú prax realizácie oprávnenia Rady RTVS prerokúvať informácie o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, ktorá bola uplatňovaná aj v období, keď bol Soukeník členom Rady RTVS,“ tvrdí ďalej stanovisko.Predložené fakty podľa poskytnutého stanoviska jednoznačne poukazujú, že manažment RTVS neporušil zákon. Rada RTVS argumentovala tým, že nebola oboznámená s výškou valorizácie platov, no zákon takúto povinnosť neukladá.„Faktom je, že RTVS výšku valorizácie oznámila Rade RTVS v predloženom dokumente Východiská rozpočtu RTVS na rok 2024, kde v bode 3. „Osobné výdavky“ je jasne uvedená informácia „valorizácia miezd interných zamestnancov v roku 2024 vo výške 4 milióny eur“,“ uvádza ďalej stanovisko s tým, že z danej informácie by mal vyplývať zámer manažmentu vynaložiť financie na valorizáciu miezd.„Rada RTVS tieto východiská, vrátane informácie o valorizačnom zámere, prerokovala a vzala na vedomie uznesením číslo 265/2023 z 08. 11. 2023,“ píše sa ďalej v stanovisku.Právna kancelária tiež uvádzala, že zámer nebol predložený rade sedem dní pred podpisom zmluvy, verejnoprávny telerozhlas ale poukázal, že táto povinnosť bula v roku 2021 upravená na „spravidla najmenej sedem dní vopred“ a v praxi sa tak deje približne v polovici prípadov, čo Rada RTVS akceptovala.RTVS tiež uviedla, že jej právny odbor konštatoval, že k porušeniu zákona nedošlo. Rovnaké stanovisko zastáva aj člen Rady RTVS a odborník na oblasť práva Tomáš Caban.Verejnoprávny vysielateľ si nechal spracovať aj právne stanovisko pre svoju právnu istotu v kancelárii Procházka and partners, so záverom, že k porušeniu zákona nedošlo.Rada sa na svojom rokovaní 22. mája venovala aj vysielaniu RTVS v súvislosti s minulotýždňovým atentátom na predsedu vlády Smer-SD ), ktorého postrelili počas výjazdového rokovania v Handlovej.Rada v tomto prípade konštatovala, že vysielanie verejnoprávneho telerozhlasu bolo „v niektorých jeho častiach neobjektívne a nevyvážené, predovšetkým v súvislosti s dramaturgiou pri výbere hostí do vysielania RTVS".Poukázala pritom na to, že RTVS pri výbere hostí niekoľkokrát uprednostnila istého kandidáta do Európskeho parlamentu , čím podľa Rady nebola zachovaná rovnosť príležitostí pre všetkých kandidujúcich.Machaj na tlačovej besede rozporoval neobjektivitu RTVS pri tomto vysielaní. Dodal, že k danému uzneseniu majú pripravený rozpor a budú požadovať jeho zmenu.