Nikki Haleyová ukončí svoju prezidentskú kampaň, neplánuje však podporiť Trumpa

Prvá významná rivalka

Trump je pohltený chaosom

6.3.2024 (SITA.sk) - Bývalá americká veľvyslankyňa pri Organizácii Spojených národov Nikki Haleyová ukončí svoju prezidentskú kampaň po tom, čo počas volebného super utorka utrpela veľkú prehru.Jej rozhodnutie tak zanechá exprezidenta Donalda Trumpa ako jediného zostávajúceho hlavného kandidáta pre nomináciu Republikánskej strany do nadchádzajúcich prezidentských volieb O úmysle Haleyovej hovorili traja ľudia s priamymi vedomosťami o ňom, ktorí si želali zostať v anonymite. Ona sama by to mala oznámiť neskôr počas dňa.Niekdajšia guvernérka Južnej Karolíny neplánuje v rámci jej oznámenia podporiť Trumpa. Namiesto toho ho pravdepodobne povzbudí, aby si získal podporu koalície umiernenejších republikánov a nezávislých voličov, ktorí ju podporili.Haileyová bola prvá významná rivalka Trumpa v boji o republikánsku kandidatúru, do ktorého sa pridala vo februári 2023.Záverečnú fázu svojej kampane strávila agresívnym varovaním Republikánskej strany pred objatím Trumpa, o ktorom tvrdila, že je príliš pohltený chaosom a osobnými problémami na to, aby porazil prezidenta Jej odchod uvoľňuje priestor pre Trumpa, aby sa sústredil na jeho pravdepodobnú odvetu s demokratom Bidenom v prezidentských voľbách. Obaja politici sú na ceste, aby získali nominácie ich strán do volieb. Americké prezidentské voľby sa uskutočnia 5. novembra.