Rusko je podľa Britov ochotné strácať lietadlá na Ukrajine, ak mu to umožňuje postup na fronte

6.3.2024 (SITA.sk) - Ruské lietadlá podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) naďalej uskutočňujú pomerne vysoký počet náletov na Ukrajinu napriek správam ukrajinských predstaviteľov, že Kyjiv v posledných týždňoch zostrelili niekoľko bombardérov. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.ISW poukazuje na to, že podľa časopisu Forbes ruské lietadlá Su-34 sprevádzané lietadlami Su-35 podnikajú sto alebo viac bojových letov denne.Zároveň si inštitút všíma správu New York Times, podľa ktorej sa ruská taktika posúva smerom k zintenzívneniu leteckých operácií. Podľa ISW tieto správy naznačujú, že ruské velenie pravdepodobne rozhodlo, že pozitívne účinky takýchto vzdušných operácií prevažujú nad nákladmi spojenými s misiami.Analytici ISW pripomenuli, že ruskí vojaci použili údery kĺzavými bombami pri dobytí Avdijivky v polovici februára a pravdepodobne sa to pokúšajú zopakovať na podporu existujúcich ofenzív v iných častiach frontovej línie.