Nikola Gruevski údajne prešiel do Maďarska cez Čiernu Horu a Srbsko

Macedónsky premiér Nikola Gruevski, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podgorica 16. novembra (TASR) - Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski, ktorý je na úteku pred väzenským trestom za korupciu, prišiel na začiatku týždňa do Čiernej Hory. Krajinu však v ten istý deň opustil, informovala v piatok agentúra AP odvolávajúc sa na zdroje z čiernohorskej polície.Macedónske orgány vydali na bývalého premiéra v pondelok zatykač, keďže nenastúpil na výkon trestu v stanovenej lehote. Expremiér v utorok na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa nachádza v maďarskom hlavnom meste Budapešť. Gruevski musel odovzdať svoj cestovný pas, a preto nie je jasné, ako sa do Maďarska dostal.Gruevski, ktorý funkciu premiéra zastával v rokoch 2006-16, podľa polície prešiel cez územie Čiernej Hory v nedeľu 11. novembra. Polícia však nešpecifikovala, do ktorej krajiny odtiaľ odišiel. Podľa čiernohorských médií vstúpil na územie Srbska, ktoré s Maďarskom susedí.Macedónsko požiadalo Maďarsko o vydanie Gruevského, ktorý je blízky spojenec premiéra Viktora Orbána. Čiernohorský denník Vijesti napísal, že expremiér do Čiernej Hory údajne prišiel v sprievode maďarských diplomatov a aj ju opustil v aute s diplomatickou poznávacou značkou. To podľa správ médií naznačuje, že sa maďarská vláda podieľala na jeho presune. Maďarsko však akúkoľvek účasť poprelo.Expremiéra Gruevského, v súčasnosti zákonodarcu z hlavnej opozičnej strany v krajine, odsúdili za nezákonné ovplyvňovanie úradníkov na ministerstve vnútra pri nákupe luxusného nepriestrelného auta na vládne účely.