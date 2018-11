Štátny rozpočet ráta so zvýšením miezd odborných pracovníkov v školách

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Štátny rozpočet ráta so zvýšením objemu finančných prostriedkov na mzdy odborných zamestnancov a asistentov učiteľa v nasledujúcom roku. Vytvorenie inkluzívneho modelu vzdelávania na podporu výučby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je prioritou národného projektu. Uviedlo to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na informácie z piatkovej tlačovej konferencie Inklukoalície.uviedli z odboru komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.Hlavnú pozornosť v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania venuje ministerstvo školstva v rokoch 2018 a 2019 vytvoreniu legislatívneho rámca na uskutočnenie navrhovaných zmien a opatrení.Ministerstvo uvádza, že v roku 2018 žiadali zriaďovatelia škôl o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu na 5845 asistentov učiteľa pre 16.583 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Rezort doplnil, že v roku 2018 poskytlo ministerstvo školstva na tento účel zo štátneho rozpočtu 23.498.804 eur, pričom v roku 2017 to bolo o niečo menej ako 16 miliónov eur.Inklukoalícia tvrdí, že ministerstvo zamietlo 60 percent žiadostí a vláda podľa nej počíta so zvýšením počtu asistentov iba o 642. Členovia Inklukoalície to za zlepšenie nepovažujú a neočakávajú ho ani v budúcom roku. Rezort školstva argumentuje, že so zvýšením výdavkov na mzdy odborných zamestnancov a asistentov učiteľa počíta. Výdavky sa podľa neho v návrhu rozpočtu nachádzajú v položke všeobecná pokladničná správa.ďalším zdrojom pomoci sú podľa ministerstva štrukturálne fondy.vysvetlil rezort. Doplnil, že minulý týždeň bolo vyhlásené pokračovanie výzvy V základnej škole úspešnejší II. Vyčlenené sú na ňu finančné prostriedky vo výške 9,5 milióna eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.Na inkluzívny prístup smerujúci k eliminácii predčasného ukončenia školskej dochádzky je podľa ministerstva zameraný aj národný projekt Dieťa v centre pozornosti z dielne Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Jeho cieľom má byť podpora kvality systému poradenstva a prevencie.Rezort doplnil, že sa mu už podarilo zrealizovať niektoré z navrhovaných opatrení, ako napríklad pôsobnosť školského špeciálneho a liečebného pedagóga, školského logopéda a psychológa v školách s viac ako 20 žiakmi so zdravotným znevýhodnením okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v špeciálnych triedach.uviedlo ministerstvo. Informovalo, že so zástupcami Inklukoalície spolupracuje a osobne ich prijala aj ministerka školstva v júli 2018. Rezort avizoval, že ich najbližšie stretnutie sa uskutoční 20. novembra.