Nikto nesmie sedieť za vyjednávacím stolom s pištoľou pri spánku, Pellegrini plánuje navštíviť Ukrajinu (video)

Slovensko už nemôže vojensky pomôcť Ukrajine

30.11.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Hlas-SD ) plánuje navštíviť v blízkej budúcnosti Ukrajinu. Na štvrtkovej tlačovej besede po stretnutí s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou však zatiaľ nevedel uviesť presný termín návštevy.Informoval, že na budúci týždeň ho čaká zahraničná pracovná cesta do Rakúska a následne by rád zavítal aj do Európskeho parlamentu a stretol sa s predsedníčkou Európskej komisie Pekarovej Adamovej na stretnutí podrobne vysvetlil stanovisko Slovenska v súvislosti s vojnou na Ukrajine.„Požiadal som českú stranu, ak sledujú našu vnútropolitickú situáciu, aby počkali a sledovali konkrétne kroky vlády SR a nie nejaký obraz, ktorý sa o Slovensku vytvára. Reálne kroky sú tým jediným, čo môžeme do budúcna hodnotiť,“ povedal predseda Národnej rady SR po rokovaní s Pekarovou Adamovou.Zároveň informoval, že Slovensko nezabráni produkcii munície, ktorá následne putuje nášmu východnému susedovi. Taktiež zdôraznil, že Slovensko nikdy nebude tolerovať zabratie územia suverénnej krajiny vojenskou agresiou a želal by si, aby si ukrajinskí predstavitelia mohli sadnúť za rokovací stôl a vyjednať mier s predstaviteľmi Ruska.„Nikto nesmie sedieť za vyjednávacím stolom s pištoľou pri spánku, pretože vtedy je jeho vyjednávacia pozícia slabá. Preto chápem, že Ukrajina má dostávať takú podporu - aj vojenskú, aj ekonomickú - aby mohla byť v prípade, že sa rozhodne začať rokovania o mierovom urovnaní s Ruskom, rovnocenným partnerom,“ uviedol predseda slovenského parlamentu. Taktiež si myslí, že „rozvíjajúca sa Ukrajina“ dáva veľkú príležitosť na rozvoj východného Slovenska.Na štvrtkovej zahraničnej pracovnej ceste v Českej republike sa Pellegrini stretol aj s predsedom Senátu Parlamentu ČR Milošom Vystrčilom . Na tlačovej besede po stretnutí Pellegrini uviedol, že Slovensko už viac nemôže vojensky pomôcť Ukrajine, keďže vyčerpalo svoje možnosti darovania ďalších zbraňových systémov. Vláda však bude pokračovať v humanitárnej či technickej pomoci, a Ukrajinu chce vybaviť odmíňovacími systémami.„Naše spoločnosti vyrábajúce zbrojný materiál budú ďalej svoje kontrakty plniť a vláda ich nijakých spôsobom neobmedzí. Slovensko však zo svojich vlastných zásob už nemá čo Ukrajine ponúknuť. Po odovzdaní systému S-300, lietadiel MiG-29 a vozidiel bojovej pechoty už slovenská armáda nedisponuje materiálom, ktorý by sme mohli Ukrajine darovať,“ uviedol Pellegrini.