Súd vrátil do práce aj policajta Sabotu, podľa advokáta je stav „3:3”

Čakajú ešte na jedno rozhodnutie

Podali už aj odvolania

30.11.2023 (SITA.sk) - Mestský súd v Bratislave IV vrátil do práce ďalšieho policajta - Milana Sabotu . Ako na sociálnej sieti uviedol advokát Peter Kubina, pomyselný stav je aktuálne 3:3.Kubina tiež uviedol, že na rozhodnutie v prípade jedného z policajtov, konkrétne Branislava Dunčka, stále čakajú. Lehota na rozhodnutie by mala uplynúť vo štvrtok.„Naše návrhy boli všetky odôvodnené rovnako, pričom o každom z nich rozhodoval, resp. rozhoduj, iný sudca alebo sudkyňa, ktorým boli návrhy pridelené náhodne elektronickou podateľňou. Vykryštalizovali sa tu dva protichodné názory na otázku právomoci, a preto je namieste, aby sa k veci vyjadril odvolací súd a tieto názory “zrovnal”, či už jedným, alebo druhým smerom,“ uviedol advokát.Stav je momentálne taký, že trom policajtom, Brankovi Kiššovi Milanovi Sabotovi, súd nariadil navrhované neodkladné opatrenia. Súd rozhodol, že má právomoc rozhodovať v antidiskriminačnom spore a ako predbežnú otázku posudzoval súlad konania ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) so zákonom o ochrane oznamovateľov, a to konkrétne nezískanie predošlého súhlasu od Úradu na ochranu oznamovateľov. „V prípade ďalších troch policajtov, Jána Čurillu, Pavla Ďurku a Róberta Magulu, súd rozhodol, že nemá právomoc a k meritu veci, teda k súladu konania ministra vnútra so zákonom o ochrane oznamovateľov, sa nevyjadril,“ priblížil Kubina. Doplnil, že dané rozhodnutia rešpektujú, no svoj nesúhlas s nimi prejavili podaním odvolania.„Všetky tieto rozhodnutia boli odôvodnené v zásade totožne a proti všetkým sme už podali odvolania, tiež odôvodnené v zásade totožne,“ dodal Kubina.